Super League: Γκέλα για ΠΑΟΚ, μεγάλο «διπλό» ο Άρης – Όλα τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής κι η βαθμολογία

Με τέσσερα παιχνίδια και με τον ΠΑΟΚ να χάνει τους πρώτους του βαθμούς άνοιξε το Σάββατο (20/9) η αυλαία της 4ης αγωνιστικής της Super League.

Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος αλλά άστοχος και έπεσε πάνω στον φοβερό Τσάβες για να μείνει στο 0-0 με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα. Από την άλλη ο Άρης έκανε το 2χ2 στο πρωτάθλημα με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο του αφού κέρδισε 1-0 την Κηφισιά.

Δεύτερη σερί νίκη για τον Βόλο, 2-1 τον Αστέρα Τρίπολης και ισοπαλία (1-1) στις Σέρρες ανάμεσα σε Πανσερραϊκό και Ατρόμητο Αθηνών στα άλλα δύο παιχνίδια.

Την Κυριακή στο πρόγραμμα δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο ενώ η ΑΕΚ παίζει στην Λάρισα με την ΑΕΛ.

Πρόγραμμα – Αποτελέσματα (4η)

Σάββατο 20/9

Κηφισιά-Άρης 0-1

Πανσερραϊκός-Ατρόμητος 1-1

Βόλος-Αστέρας Τρίπολης 2-1

ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός 0-0

Κυριακή 21/9

17:30 ΑΕΛ-ΑΕΚ

18:00 Λεβαδειακός – ΟΦΗ

21:00 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

Η βαθμολογία (Σε 4 αγώνες)

ΠΑΟΚ 10

Ολυμπιακός 9

ΑΕΚ 9

Άρης 9

Βόλος 6

Ατρόμητος 4

Λεβαδειακός 4

Κηφισιά 4

Παναιτωλικός 4

ΟΦΗ 3

ΑΕΛ Novibet 2

Παναθηναϊκός 1

Αστέρας AKTOR 1

Πανσερραϊκός 1

*Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Λεβαδειακός και ΑΕΛ Novibet έχουν από ένα αγώνα λιγότερο.

*Δύο ματς λιγότερα έχουν Παναθηναϊκός και ΟΦΗ.