Super League: Γκέλα για ΠΑΟΚ, μεγάλο «διπλό» ο Άρης – Όλα τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής κι η βαθμολογία

Με τέσσερα παιχνίδια και με τον ΠΑΟΚ να χάνει τους πρώτους του βαθμούς άνοιξε το Σάββατο (20/9) η αυλαία της 4ης αγωνιστικής της Super League.
Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος αλλά άστοχος και έπεσε πάνω στον φοβερό Τσάβες για να μείνει στο 0-0 με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα. Από την άλλη ο Άρης έκανε το 2χ2 στο πρωτάθλημα με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο του αφού κέρδισε 1-0 την Κηφισιά.
Δεύτερη σερί νίκη για τον Βόλο, 2-1 τον Αστέρα Τρίπολης και ισοπαλία (1-1) στις Σέρρες ανάμεσα σε Πανσερραϊκό και Ατρόμητο Αθηνών στα άλλα δύο παιχνίδια.
Την Κυριακή στο πρόγραμμα δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο ενώ η ΑΕΚ παίζει στην Λάρισα με την ΑΕΛ.
Πρόγραμμα – Αποτελέσματα (4η)
Σάββατο 20/9
Κηφισιά-Άρης 0-1
Πανσερραϊκός-Ατρόμητος 1-1
Βόλος-Αστέρας Τρίπολης 2-1
ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός 0-0
Κυριακή 21/9
17:30 ΑΕΛ-ΑΕΚ
18:00 Λεβαδειακός – ΟΦΗ
21:00 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός
Η βαθμολογία (Σε 4 αγώνες)
ΠΑΟΚ 10
Ολυμπιακός 9
ΑΕΚ 9
Άρης 9
Βόλος 6
Ατρόμητος 4
Λεβαδειακός 4
Κηφισιά 4
Παναιτωλικός 4
ΟΦΗ 3
ΑΕΛ Novibet 2
Παναθηναϊκός 1
Αστέρας AKTOR 1
Πανσερραϊκός 1
*Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Λεβαδειακός και ΑΕΛ Novibet έχουν από ένα αγώνα λιγότερο.
*Δύο ματς λιγότερα έχουν Παναθηναϊκός και ΟΦΗ.