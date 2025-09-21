ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 0 0: «Στραβοπάτησε» μέσα στην Τούμπα ο «Δικέφαλος του Βορά»

Enikos Newsroom

αθλητισμός

ΠΑΟΚ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Στην πρώτη του απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα υποχρεώθηκε ο ΠΑΟΚ καθώς, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Super League, αναδείχθηκε ισόπαλος δίχως τέρματα με τον Παναιτωλικό στο γήπεδο της Τούμπας.

Οι «ασπρόμαυροι» σπατάλησαν το πρώτο ημίχρονο και, όταν έτρεξαν στο δεύτερο, έπεσαν πάνω σε έναν εξαιρετικό Λούκας Τσάβες. Ο 30χρονος τερματοφύλακας των «καναρινιών» ήταν αλάνθαστος και δεν… πτοήθηκε ούτε από την αποβολή του Ουνάι Γκαρσία (82’).

ΠΑΟΚ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Το πρώτο ημίχρονο θα ξεχαστεί πολύ γρήγορα. Οι «ασπρόμαυροι» είχαν υψηλά ποσοστά κατοχή μπάλας, κέρδισαν πολλά στημένα γύρω από την περιοχή του Τσάβες ωστόσο κλασικές ευκαιρίες δε δημιούργησαν. Είναι χαρακτηριστικό πως αυτός που απείλησε δις ήταν ο… Ζόαν Σάστρε: στο 10’ στο σουτ που επιχείρησε η μπάλα κόντραρε και πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Τσάβες, με τον Αργεντινό τερματοφύλακα να αντιδρά σωστά σε αντίστοιχη περίπτωση στο 43’.

Ενδιάμεσα, ο Λουτσέσκου είχε αναγκαστεί να αποσύρει, λόγω μυϊκού προβλήματος, τον Δημήτρη Πέλκα, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να περνάει στη θέση του. Από την άλλη, τα «καναρίνια» αμύνθηκαν σωστά και, μάλιστα, είχαν και μια καλή στιγμή για να σκοράρουν, όταν το δυνατό σουτ του Χρήστου Σιέλη από τα 35 και πλέον μέτρα, έβγαλε δύσκολα σε κόρνερ ο Γίρι Παβλένκα, στο 37ο λεπτό.

ΠΑΟΚ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε, άλλαξε όμως η ένταση των δυο ομάδων. Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο τέταρτο μπήκε αποφασιστικά, χάνοντας σπουδαίες ευκαιρίες: δις με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς (με φάουλ στο 49’ και με πλασέ στο 53’), μία με τον Σουαλιό Μεϊτέ (56’, μετά από κόρνερ του Ζίβκοβιτς) και μία με τον Τάισον (58’, πήρε την μπάλα στο ύψος του πέναλτι, αλλά αντί να πλασάρει πάσαρε, λανθασμένα, στον Γιώργο Γιακουμάκη).

Όχι πως οι παίκτες του Γιάννη Πετράκη έμειναν απαθείς. Αντίθετα, ειδικά μετά το 60’ άρχισαν να βγαίνουν όλο και πιο τακτικά στην αντεπίθεση. Στο 64’ ο Κόνραντ Μίχαλακ έκανε την κούρσα και τη σέντρα από αριστερά, ο Μπένι Ενκολόλο πήρε την κεφαλιά αλλά πιεζόμενος από τον Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα δεν μπόρεσε να νικήσει τον Παβλένκα.

ΠΑΟΚ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Τον Τσέχο νίκησε ο Κόστα Άλεξιτς στο 75’, ωστόσο έπειτα από παρέμβαση του VAR (Άγγελος Ευαγγέλου, Ανδρομάχη Τσιοφλίκη) το γκολ του Παναιτωλικού ακυρώθηκε για φάουλ του Σιέλη στον Γιακουμάκη στο ξεκίνημα της αντεπίθεσης. Το VAR πρωταγωνίστησε και στη φάση του 82ου λεπτού: ο Ουνάι Γκαρσία έκανε φάουλ (πάτημα από πίσω στον αχίλλειο) στον Γιακουμάκη, ο Τάσος Σιδηρόπουλος δεν έδειξε κάρτα αλλά μετά το (νέο) on field review, ο Δωδεκανήσιος διαιτητής απέβαλλε τον Ισπανό αμυντικό.

ΠΑΟΚ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Από το κερδισμένο φάουλ, ο Μαντί Καμαρά ανάγκασε σε δύσκολη επέμβαση τον Τσάβες, για να ακολουθήσουν τα σουτ των Κίριλ Ντεσπόντοφ (88’) και Τόμας Κεντζιόρα (90’). Τίποτα δεν άλλαξε ως το φινάλε, με τον Παναιτωλικό να βάζει φρένο στο απόλυτο σερί του ΠΑΟΚ και να τον στέλνει έντονα προβληματισμένο στο ματς της Τετάρτης (24/9, 19:45) κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στην πρεμιέρα της League Phase του UEFA Europa League. Τα «καναρίνια», από την άλλη, απέδειξαν πως μακριά από το Αγρίνιο τα πηγαίνουν σαφώς καλύτερα, αφού κι οι τέσσερις φετινοί βαθμοί κερδήθηκαν εκτός έδρας.

Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Κίτρινες: Ζίβκοβιτς – Αγκίρε, Γαλιάτσος, Σιέλης, Μανρίκ, Ενκολόλο.
Κόκκινες: Ουνάι (82’)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (72’ Οζντόεφ), Ζίβκοβιτς (72’ Ντεσπόντοφ), Πέλκας (16’ Κωνσταντέλιας), Τάισον, Γιακουμάκης (86’ Τσάλοφ).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Γαλιάτσος (80’ Στάγιτς), Σιέλης, Ουνάι, Μανρίκ, Κόγιτς (57’ Μπουχαλάκης), Κοντούρης (80’ Νικολάου), Μίχαλακ, Εστέμπαν, Μπελεβώνης (57’ Ενκολόλο), Αγκίρε (72’ Άλεξιτς).

