Παντρεύτηκαν ο Παύλος Βαρδινογιάννης με την Κατερίνα Μπιρμπίλη σε μια εντυπωσιακή τελετή – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Όρκους αιώνιας πίστης αντάλλαξαν ο Παύλος Βαρδινογιάννης και η Κατερίνα Μπιρμπίλη το Σάββατο (20/9). Το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου σε μια ξεχωριστή ενώπιον Θεού κι ανθρώπων στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας Εκάλης.

Δεκάδες φίλοι και συγγενείς έδωσαν το παρών για να τιμήσουν τους νεόνυμφους, ενώ σύμφωνα με το flashnews.gr, κουμπάροι του ζευγαριού ήταν τρεις: Ο Νίκος Βαρδινογιάννης, ο γιος του αείμνηστου Θεόδωρου Βαρδινογιάννη, ο Βαρδής Βαρδινογιάννης, γιος του Γιάννη Βαρδινογιάννη, και μια φίλη του γαμπρού.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η νύφη εντυπωσίασε με την επιλογή της σε ένα πανέμορφο απλό και αέρινο νυφικό ενώ τα μαλλιά της κοσμούσε μακρύ πέπλο.

Άκρως εντυπωσιακή ήταν η πύλη που είχαν δημιουργήσει με κόκκινα άνθη και ευκαλύπτους, στολισμός που είχε επιλεγεί και για τη διακόσμηση του οχήματος με το οποίο έφτασε η κυρία Μπιρμπίλη.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο Νικόλας Ντε Γκρες και η μητέρα του Άννα Μαρία, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη η οποία είναι πρώτη εξαδέλφη του γαμπρού, ο Δημήτρης Θεοδωρίδης και η Δούκισσα Νομικού καθώς και πολλοί εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας και φίλοι της οικογένειας από την Κρήτη.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο