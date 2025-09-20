Τροχαίο στη Γλυφάδα: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που γερανοφόρο όχημα πέφτει σε κατάστημα εστίασης

Βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας από το τροχαίο που συνέβη στη Γλυφάδα, όταν ένα γερανοφόρο όχημα ανατράπηκε και έπεσε σε κατάστημα εστίασης.

Στο βίντεο που μετέδωσε το MEGA καταγράφεται η στιγμή που το γερανοφόρο όχημα μεταφορικής εταιρείας αρχίζει να γέρνει και πέφτει με δύναμη πάνω στο κατάστημα εστίασης.

Πίσω από το όχημα δύο εργαζόμενοι της μεταφορικής εταιρείας προσπαθούν μάταια να προλάβουν το κακό, ενώ οι θαμώνες της διπλανής καφετέριας προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει συμβεί.

Όπως ήταν αναμενόμενο, στο σημείο επικράτησε πανικός. Έντρομοι πολίτες, πελάτες αλλά και εργαζόμενοι καταστημάτων έτρεχαν να δουν τι συνέβη και εάν υπήρξαν τραυματισμοί.

«Αντικρίσαμε όλον τον γερανό να πέφτει κάτω να έχει χτυπήσει στο μαγαζί δίπλα ευτυχώς που δεν ήταν κανένας έξω γιατί συνήθως κυκλοφορούν παιδιά εδώ. Το πρώτο που κοιτάξαμε να μην είναι τα παιδιά εδώ», περιγράφει ένας μάρτυρας. Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα από την αστυνομία και στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για να απομακρυνθεί με ασφάλεια το βαρύ όχημα.

Σύμφωνα με εργαζόμενο της μεταφορικής εταιρείας, όπως μεταδόθηκε στο ρεπορτάζ, όλα συνέβησαν όταν τσάκισαν τα ποδαράκια του γερανού που ισορροπούν το βαρύ όχημα στο έδαφος.

Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο διενεργούν οι αρμόδιες αρχές.

Δείτε το βίντεο: