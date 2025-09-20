Βέλγιο: Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ζητεί από τις αεροπορικές εταιρίες να ακυρώσουν το 50% των πτήσεων της Κυριακής

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών, στο Βέλγιο, ανακοίνωσε ότι οι μισές πτήσεις που είναι προγραμματισμένες να αναχωρήσουν αύριο, Κυριακή, θα πρέπει να ακυρωθούν λόγω της συνεχιζόμενης αναστάτωσης μετά την κυβερνοεπίθεση σε λογισμικό για το check in των επιβατών που έπληξε αρκετά ευρωπαϊκά αεροδρόμια.

“Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρίες να ακυρώσουν τις μισές πτήσεις με προγραμματισμένες αναχωρήσεις την Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να αποφευχθούν οι μεγάλες ουρές και οι καθυστερημένες ακυρώσεις”, δήλωσε εκπρόσωπος του βελγικού αερολιμένα.

Ουσιαστικά η κυβερνοεπίθεση έχει πλήξει κυρίως το αεροδρόμιο Χίθροου, στο Λονδίνο, το αεροδρόμιο του Βερολίνου, και το αεροδρόμιο των Βρυξελλών.

22:48 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

