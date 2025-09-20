Δημήτρης Γκοτσόπουλος: «Η Χλόη είναι πολύ άδικη με τον πατέρα Νικόλαο»

Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος και η Δανάη Παππά, ο πατήρ Νικόλαος και Χλόη του αγαπημένου «Άγιου έρωτα», βρέθηκαν, για μία ακόμη φορά, στο όμορφο Γαλαξίδι για τα γυρίσματα του δεύτερου κύκλου της σειράς.

Εκεί τους συνάντησε η κάμερα της «Super Κατερίνα» και έκαναν αποκαλύψεις για όσα θα συμβούν στα νέα επεισόδια.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη δεύτερη σεζόν. Έχουμε τεράστια αγωνία, έχουμε προετοιμαστεί και έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Τα καινούρια επεισόδια είναι το ένα καλύτερο από το άλλο με σκηνές δράσης, πρόκλησης και δεν βαριέσαι καθόλου», δηλώνει ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος.

Για τη σχέση του πατρός Νικολάου με τη Χλόη, μετά την αποκάλυψη της αλήθειας για την κόρη της: «από τη δική μου πλευρά, θα πω ότι τα πράγματα δεν είναι σωστά. Η Χλόη είναι πολύ άδικη απέναντί μου. Αν δεν ήμουν εγώ, το παιδί δεν θα ζούσε και δεν θέλει να το καταλάβει αυτό. Θα δούμε ότι υπάρχει δηλαδή, μια ουσιαστική αμφισβήτηση ακόμη και στην αγάπη μεταξύ μας, το οποίο θα με πονέσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι η διαδρομή με τη Χλόη τώρα ουσιαστικά ξεκινά να πυρακτώνεται και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό».

Όπως λέει η Δανάη Παππά «είναι γεμάτη αποκαλύψεις η δεύτερη σεζόν. Η Χλόη θέλει να καταλάβει τι συμβαίνει μέσα της. Αν μπορεί ή δεν μπορεί να συγχωρήσει, αν μπορεί να αντέξει κάποιες αλήθειες, με ποιους είναι διατεθειμένη να σπάσει τους δεσμούς. Θέλουμε πολύ να την δούμε να χαμογελά ξανά, μένει να δούμε αν θα συμβεί αυτό».

Κάθε φορά που πηγαίνουν οι πρωταγωνιστές για γυρίσματα στο Γαλαξίδι, η αγάπη του κόσμου είναι μεγάλη. «Είναι πολύ ωραία αίσθηση που μας βλέπει εδώ ο κόσμος, που ακούνε για το Γαλαξίδι και έρχονται εκδρομές για να μας δούνε. Είναι υπέροχο το πώς ο κόσμος μας έχει αγαπήσει και μας έχει αγκαλιάσει. Είναι πολύ συγκινητικό».

«Η σειρά αποτελεί μια πάρα πολύ μεγάλη διαφήμιση για το Γαλαξίδι» θα πει ο Δήμαρχος Δελφών Παναγιώτης Ταγκαλής, «ευχόμαστε να πάτε και για τρίτη σεζόν».

Ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Γαλαξιδίου Ιωάννης Βαρβάτος, δηλώνει με σιγουριά ότι η σειρά θα συνεχίσει την πορεία της με την ίδια επιτυχία, ενώ ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σπύρος Μπαρλιακός δηλώνει χαρούμενος που ο «Άγιος έρωτας» έχει για σκηνικό το Γαλαξίδι.

«Άγιος έρωτας», πρεμιέρα Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 στις 21:00 με διπλό, απολαυστικό επεισόδιο.