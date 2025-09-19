Άγιος Έρωτας: Οι πρωταγωνιστές μίλησαν για τη σειρά λίγο πριν την πρεμιέρα του β΄ κύκλου

Νάντια Ρηγάτου

Media

Το πρώτο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου απόλαυσαν οι ηθοποιοί και οι συντελεστές της σειράς «Άγιος Έρωτας» καθώς και δημοσιογράφοι, σε μια όμορφη βραδιά μέσα σε ζεστή ατμόσφαιρα και με θέα την μαγευτική Ακρόπολη.

Δυνατές σκηνές, έντονα συναισθήματα, ξεχωριστές ερμηνείες και συνεχείς ανατροπές, έδωσαν το στίγμα της δεύτερης σεζόν που όλοι περιμένουν.

Η κάμερα του «Happy day» βρέθηκε εκεί και κατέγραψε τα πάντα.

Ας δούμε τι δήλωσαν κάποιοι από τους πρωταγωνιστές:

«Συνήθως οι μεγάλες αγάπες έτσι ξεκινάνε. Το έντονο μίσος μπορεί να γυρίσει σε αγάπη, εμένα μου έχει συμβεί» θα πει ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος, σχολιάζοντας τη συμπεριφορά της Χλόης απέναντι στον πατέρα Νικόλαο, αφότου έμαθε την αλήθεια για την κόρη της. «Τα μεγάλα συναισθήματα έχουν και μεγάλες ανατροπές. Ο έρωτας σε φέρνει πιο κοντά στην αυτογνωσία».

«Έτσι είναι η αγάπη. Είναι πολύ κοντά το μίσος και η αγάπη, δεν είναι αντίθετα, μια κλωστή τα χωρίζει» λέει η Δανάη Παππά. «Έχω ζήσει τέτοιο πάθος αλλά θεωρώ ότι ήταν τοξικό. Δεν την θέλω την τρέλα. Την τρέλα την ζούμε στον «Άγιο έρωτα» αλλά στη ζωή να είμαστε πιο ήρεμοι και να δεχόμαστε τα πράγματα που έρχονται ομαλά».

Όπως δηλώνουν όλοι, η ανταπόκριση του κόσμου είναι μεγάλη και συγκινητική.

«Είναι μεγάλη η αγάπη από τον κόσμο και ευχαριστώ πάρα πολύ» λέει η Καλλιρρόη Μυριαγκού, ενώ ο Δημήτρης Παπανικολάου θα πει ότι «συμβαίνει πολλές φορές να με σταματούν στο δρόμο και να ζητούν spoiler, αλλά κρατώ το στόμα μου κλειστό».

«Είμαστε όλοι πολύ συγκινημένοι που συνεχίζει για δεύτερη σεζόν και αρέσει στον κόσμο» θα πει η Μαρίνα Ψάλτη.

«Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές, δεν μπορούμε κι εμείς να αφομοιώσουμε την ταχύτητα που συμβαίνουν τα πράγματα, διαβάζοντας τα επεισόδια», δηλώνει η Ηρώ Μουκίου.

