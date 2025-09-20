Λαμία: Αυτοκίνητο «κρεμάστηκε» στο κενό – Ήμουν αφηρημένος, είπε ο οδηγός – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Λαμία: Αυτοκίνητο «κρεμάστηκε» στο κενό – Ήμουν αφηρημένος, είπε ο οδηγός – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Πρωτοφανές τροχαίο ατύχημα συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου (20/9) στη Λαμία, όταν ένα αυτοκίνητο «κρεμάστηκε» στο κενό.

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή του Αγίου Λουκά. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα lamiareport.gr, ο οδηγός κινείτο ανάποδα την οδό Αινιάνων και όταν έφτασε στο τέλος του δρόμου, δεν είδε την στροφή, αλλά συνέχισε ευθεία.

Μέσα στην ατυχία του στάθηκε τυχερός, αφού το αυτοκίνητο «κρεμάστηκε» χωρίς να πέσει δρόμο που βρισκόταν ακριβώς από κάτω.

Σημειώνεται ότι εκείνη την ώρα υπήρχαν πολλοί πεζοί στο σημείο, γιατί γινόταν γάμος στην εκκλησία του Αγίου Λουκά.

Ο οδηγός, ο οποίος δεν βρισκόταν από την επήρεια αλκοόλ, είπε στην ιστοσελίδα ότι ήταν απλά αφηρημένος και δεν κατάλαβε πώς βρέθηκε εκεί με το αυτοκίνητο.

@lamiareport.gr

Παραλίγο… πτήση στον Άγιο Λουκά ✈️ Όταν δε βρίσκεις να παρκάρεις, αλλά βιάζεσαι! #lr #lamiareport #fyp #news #car

♬ News, news, seriousness, tension(1077866) – Lyrebirds music

 

