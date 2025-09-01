Παύλος Βαρδινογιάννης: Παντρεύεται με την Κατερίνα Μπιρμπίλη – Η αναγγελία του γάμου τους

Enikos Newsroom

lifestyle

Παύλος Βαρδινογιάννης παντρεύεται την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Τι αναφέρει η αναγγελία του γάμου τους

Έξι μήνες μετά τον γάμο του Νικόλαου Ντε Γκρες με την Χρυσή Βαρδινογιάννη, η οικογένεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη ετοιμάζεται να παντρέψει ακόμη ένα μέλος της. Ο λόγος για τον γιο της Αγάπης Πολίτη και του Γιώργου Βαρδινογιάννη, που θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με την αγαπημένη του, Κατερίνα Μπιρμπίλη.

Σύμφωνα με το ένθετο Secret των Παραπολιτικών, στην αναγγελία του γάμου του ζευγαριού που μετρά περίπου δύο χρόνια σχέσης αναφέρεται: «Ο Παύλος Βαρδινογιάννης, γεννηθείς εις Αθήνας Αττικής, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, γιος του Γεωργίου και της Αγάπης, το γένος Πολίτη, και η Αικατερίνη Μπιρμπίλη, γεννηθείσα εις Αμαρούσιον Αττικής, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, κόρη του Αιμιλιανού και της Αναστασίας, το γένος Παπαδημητρίου, πρόκειται να παντρευτούν. Ο γάμος θα γίνει στην Αθήνα Αττικής».

Παύλος Βαρδινογιάννης παντρεύεται την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Τι αναφέρει η αναγγελία του γάμου τους
O Παύλος Βαρδινογιάννης με την μητέρα του Αγάπη Βαρδινογιάννη και την μέλλουσα σύζυγό του Κατερίνα Μπιρμπίλη στον γάμο της Χρυσής Βαρδινογιάννη με τον Νικόλαο ντε Γκρες

Σύμφωνα με πληροφορίες ο γάμος θα τελεστεί στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η Κατερίνα Μπιρμπίλη είναι κόρη της Αναστασίας Παπαδημητρίου, συγγραφέως και συνιδιοκτήτριας του ιστορικού εκδοτικού οίκου «Άγκυρα», στον οποίο συμμετέχει ως ψηφιακή δημιουργός.

11:16 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

