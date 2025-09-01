Grand Hotel: Στα παρασκήνια των γυρισμάτων – Τι αποκάλυψαν οι πρωταγωνιστές για τη νέα σεζόν

Grand Hotel: Στα παρασκήνια των γυρισμάτων – Τι αποκάλυψαν οι πρωταγωνιστές για τη νέα σεζόν

Στα παρασκήνια του Grand Hotel βρέθηκε η Νάντια Ρηγάτου με την κάμερα της εκπομπής «Καλοκαίρι παρέα». Οι ηθοποιοί της σειράς μίλησαν για τους ρόλους τους στη δεύτερη σεζόν που έρχεται σύντομα στον ΑΝΤ1.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στο Grand Hotel. Είναι μεγάλη χαρά που θα συνεργαστώ ξανά με ανθρώπους που εκτιμώ και θαυμάζω. Ο ρόλος μου είναι ένας πολύ μοναχικός και δύσκολος χαρακτήρας», είπε αρχικά ο Γιάννης Στάνκογλου.

Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης ανέφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενος, είναι ένας ρόλος που τον αγαπώ πολύ. Είμαι ο μόνος στη σειρά που δεν έχω μπει φυλακή, στο τέλος θα κάνω κι εγώ κανένα έγκλημα, για να ισορροπήσει η κατάσταση. Στο δρόμο με ρωτάνε αν θα παραμείνω μαγκούφης στη σειρά. Είναι η αγωνία τους, για το αν θα βρω καμιά κοπέλα».

 

Ο Τάσος Νούσιας είπε με τη σειρά του: «Ερχόμαστε στη δεύτερη σεζόν του Grand Hotel με πολλές εκκρεμότητες. Ο ρόλος μου έχει να διανύσει δύσκολα μονοπάτια. Ο κόσμος έχει διάφορες ενστάσεις για όσα κάνει ο Χαραλάμπης».

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης πρόσθεσε: «Θα συνεχίσω να κάνω τα ίδια και τα ίδια. Ο ρόλος μου έχει πολύ δύσκολες διαδρομές και σκοτεινές να διανύσει. Ο κόσμος είναι πολύ έξυπνος και καταλαβαίνει ότι κάνω έναν ρόλο και μια δουλειά. Ο κόσμος με ρωτάει πόσο κακός μπορώ να γίνω ακόμα».

