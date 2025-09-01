Λαγκάρντ για Γαλλία: Δεν απαιτείται παρέμβαση του ΔΝΤ – Ανησυχητική οποιαδήποτε πτώση κυβέρνησης στην ευρωζώνη

Enikos Newsroom

διεθνή

Λαγκάρντ για Γαλλία: Δεν απαιτείται παρέμβαση του ΔΝΤ – Ανησυχητική οποιαδήποτε πτώση κυβέρνησης στην ευρωζώνη
Φωτογραφία: AP

Η Γαλλία δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κατάσταση που θα απαιτούσε την παρέμβαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), όμως οποιοσδήποτε κίνδυνος να πέσει μια κυβέρνηση στην ευρωζώνη είναι «ανησυχητικός», δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ.

Μιλώντας στο ραδιοσταθμό Radio Classique, η Λαγκάρντ δήλωσε πως η δημοσιονομική πειθαρχία παραμένει επιβεβλημένη στη Γαλλία και πως παρακολουθεί πολύ προσεκτικά την κατάσταση με τα σπρεντ των γαλλικών ομολόγων.

Κόμματα της γαλλικής αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει πως θα ρίξουν την κυβέρνηση μειοψηφίας στην ψηφοφορία για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου. Την ψηφοφορία ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά την περασμένη εβδομάδα ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού λόγω των αντιδημοφιλών σχεδίων του για δημοσιονομική λιτότητα το 2026. Αυτή τη στιγμή όλα δείχνουν πως δεν θα πάρει ψήφο εμπιστοσύνης και θα πρέπει να παραιτηθεί.

Η κατάσταση αυτή πλήττει το χρηματιστήριο και την αγορά ομολόγων της Γαλλίας, η οποία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης.

«Οι χώρες ζητούν την παρέμβαση του ΔΝΤ σε συνθήκες στις οποίες το τρέχον ισοζύγιο είναι σοβαρά ελλειμματικό και στις οποίες η χώρα δεν μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της: δεν είναι σήμερα αυτή η κατάσταση της Γαλλίας», επισήμανε η επικεφαλής της ΕΚΤ. Συνεπώς, συνέχισε η Κριστίν Λαγκάρτν, το ΔΝΤ θα απαντούσε στη Γαλλία, αν αυτή ζητούσε την βοήθεια του, ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την παροχή ανάλογης βοήθειας και ότι θα πρέπει η ίδια η Γαλλία να αναλάβει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για να βάλει σε τάξη τα δημόσια οικονομικά της.

Η Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε επίσης πως, αν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καθαιρέσει τον Τζερόμ Πάουελ από τη θέση του ως προέδρου της αμερικανικής ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας Federal Reserve ή την διοικητή της εν λόγω τράπεζας Λάιζα Κουκ, αυτό θα συνιστούσε «πολύ σοβαρό κίνδυνο για την οικονομία των ΗΠΑ και την οικονομία του κόσμου».

Στη συνέντευξη της στο Radio Classique, η Λαγκάρντ δήλωσε: «Αν η νομισματική πολιτική των ΗΠΑ δεν θα είναι πλέον ανεξάρτητη και αντιθέτως θα εξαρτάται από τις υπαγορεύσεις αυτού ή του άλλου προσώπου, τότε πιστεύω πως ο αντίκτυπος στο ισοζύγιο της αμερικανικής οικονομίας θα μπορούσε, ως αποτέλεσμα του αντίκτυπου που θα είχε αυτό σε όλο τον κόσμο, να είναι πολύ ανησυχητικός, επειδή είναι η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο».

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επιτεθεί στον πρόεδρο της Fed Τζερόμ Πάουελ επειδή δεν μειώνει τα επιτόκια και έχει απειλήσει να τον απολύσει. Ο Τραμπ προσπαθεί επίσης να απολύσει τη διοικητή της κεντρικής τράπεζας Λάιζα Κουκ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ένωση Ιατρών Λέσβου: Η έλλειψη αναισθησιολόγων και νοσηλευτών αυξάνει τις αναμονές στο νοσοκομείο Μυτιλήνης

Οστεοπόρωση στους άνδρες: Κινδυνεύουν το ίδιο με τις γυναίκες; Τι έδειξε νέα μελέτη

ΔΕΘ: «Κλειδώνουν» τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στην ομιλία του το Σάββατο

Τα… ραντεβού με την Εφορία έως το τέλος του 2025: Ποιες εκκρεμότητες πρέπει να κλείσουν οι φορολογούμενοι

Φυσικοί ανακάλυψαν τους καθολικούς νόμους που διέπουν την κβαντική εμπλοκή

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν τον έρωτα με την Αφροδίτη στον Λέοντα
περισσότερα
12:25 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Συνάντηση κορυφής Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών την Πέμπτη στο Παρίσι

Συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες προβλέπ...
11:36 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Σεισμός στο Αφγανιστάν: 812 νεκροί και 2.755 τραυματίες – Ανησυχία για εκατοντάδες παγιδευμένους στα ερείπια

Περισσότεροι από 800 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 2.700 τραυματίστηκαν από τον σεισμό των ...
10:22 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Βίντεο: Παιδί περπατούσε σε σιδηροδρομική γραμμή 30 μέτρα πάνω από το έδαφος – Δραματική διάσωση

Σε βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή που ένα αγόρι περπατούσε σε σιδηροδρομική γραμμή 30 μέτρα π...
10:03 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Πούτιν: Κατηγορεί ξανά τη Δύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία – Ελπίζει ότι η «συνεννόηση» που επιτεύχθηκε στην Αλάσκα ανοίγει το δρόμο για την ειρήνη

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, στη διάρκεια συνόδου κορυφής που οργανώθηκε από το Πεκίνο σ...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix