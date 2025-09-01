Βίντεο: Παιδί περπατούσε σε σιδηροδρομική γραμμή 30 μέτρα πάνω από το έδαφος – Δραματική διάσωση

Enikos Newsroom

Σε βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή που ένα αγόρι περπατούσε σε σιδηροδρομική γραμμή 30 μέτρα πάνω από το έδαφος στο οικογενειακό θεματικό πάρκο Hersheypark στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ.

Το παιδί φαίνεται να περπατάει στην μονή σιδηροδρομική γραμμή. Οι άνθρωποι που το εντόπισαν άρχισαν να του φωνάζουν να πάει στην απέναντι πλευρά όπου ένας άνδρας περίμενε με ανοιχτή την αγκαλιά του για να το πιάσει.

Νωρίτερα οι γονείς του παιδιού είχαν δηλώσει την εξαφάνιση του και ομάδες του πάρκου είχαν ξεκινήσει επιχείρηση αναζήτησης.

Τελικά το αγόρι διασώθηκε από επισκέπτη του πάρκου και επέστρεψε σώο στους γονείς του. «Είμαστε ευγνώμονες για την επαγρύπνηση των επισκεπτών μας και την άμεση ανταπόκριση της ομάδας μας και παραμένουμε προσηλωμένοι στη διατήρηση των υψηλότερων επιπέδων ασφάλειας των επισκεπτών σε όλο το Hersheypark», σημειώνεται σε ανακοίνωση του θεματικού πάρκου.

