Σαντορίνη: Αστυνομικός έκανε ΚΑΡΠΑ επί 20 λεπτά σε άνδρα που κατέρρευσε και τον έσωσε – «Ο χρόνος εκείνη τη στιγμή σταματά»

Σωτήρια ήταν η παρέμβαση αστυνομικού στη Σαντορίνη το απόγευμα του Σαββάτου (30/08), μπροστά στο Επαρχείο του νησιού, όταν ένας πολίτης έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και κατέρρευσε.

Ο αστυνομικός έκανε στον πολίτη ΚΑΡΠΑ επί 20 λεπτά, ενώ στο πλευρό του βρέθηκε τυχαία και ένας γιατρός, μέχρι να φτάσει στο σημείο το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

«Υπηρετώ στην Άμεση Δράση στην Θεσσαλονίκη στην ομάδα Ζ. είμαι αποσπασμένος στο νησί στη Σαντορίνη, για τις καλοκαιρινές ανάγκες του νησιού. Όπως ξέρετε το καλοκαίρι υπάρχει μεγάλη ανάγκη και πρόβλημα στα τουριστικά μας νησιά οπότε ερχόμαστε να τα ενισχύσουμε. Εκείνο το απόγευμα δέχθηκε μία κλήση ο Αξ. Υπηρεσίας του τμήματός μας εδώ ότι υπάρχει ένα πεσμένο άτομο σχεδόν στο κέντρο των Φηρών. Οπότε έφυγα με την μηχανή μου να πάω στο σημείο. Εκεί βρήκα αυτόν τον ηλικιωμένο άνθρωπο. Μάλλον προσπαθούσε να μπει στο όχημα του, αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε κάτω. Είναι δύσκολες αυτές οι στιγμές που αντιμετωπίζουμε κάθε φορά οπότε προσπάθησα και εγώ να κάνω ό,τι έχω μάθει να κάνω στην εκπαίδευση που περνάμε κάθε 6 μήνες στην Υπηρεσία μου στη Θεσσαλονίκη, παρέχοντας τις πρώρες βοήθειες και κάνοντας ΚΑΡΠΑ», είπε στο Mega ο αστυνομικός κ. Σάκης Καμπούρης.

Και συνέχισε: «Ο χρόνος εκείνη τη στιγμή σταματάει γιατί εκείνη τη στιγμή πρέπει να κάνεις κάτι και να ανταπεξέλθεις στις δυσκολίες. Αυτό που προέχει είναι να καλά ο άνθρωπος και να επανέλθει στην καθημερινότητά του. Αυτή την στιγμή βρίσκεται στο Ρέθυμνο και έχει ακόμα αγώνα. Φυσικά και ήρθε ασθενοφόρο, υπάρχουν ελλείψεις αλλά τα παιδιά του ΕΚΑΒ κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Είναι φυσικό να υπάρχουν καθυστερήσεις. Ο άνθρωπος επανήλθε όταν φτάσαμε στο νοσοκομείο».

«Η προσπάθεια η δική μου και ενός ιδιώτη γιατρού που προσήλθε στο σημείο ήταν να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε στην ζωή τον άνθρωπο και να μην τον «χάσουμε»», σημείωσε κλείνοντας.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε: «Φροντίζουμε ιδιαίτερα ειδικά οι αστυνομικοί που είναι στην πρώτη γραμμή να κάνουν σεμινάρια πρώτων βοηθειών. Ειδικά στην Άμεση Δράση πρέπει να γνωρίζουν πρώτες βοήθειες γιατί έχουν κληθεί πολλές φορές σε τέτοια περιστατικά».