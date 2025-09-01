Φρίκη στη Σάμο με τη δράση του γυμνασιάρχη: «Δεν μπορούσα να τον απωθήσω, ήμουν μόνο 13 ετών»

Μόλις στην αρχή της αποκάλυψης μιας ακραία νοσηρής υπόθεσης βρίσκονται οι δικαστικές Αρχές που ερευνούν την εγκληματική δράση του γυμνασιάρχη Σάμου. Ο 47χρονος καθηγητής έχει προφυλακιστεί από τον περασμένο Ιούλιο, καθώς αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες όπως ο βιασμός ανηλίκου, η κατάχρηση και η πορνογραφία ανηλίκων και οι γενετήσιες πράξεις κατόπιν αμοιβής. Πέραν αυτών όμως, οι Αρχές διερευνούν και πολλαπλές καταγγελίες που υπάρχουν εναντίον του, καθώς η εγκληματική δράση του θεωρείται ότι ξεκίνησε τουλάχιστον από το 2010, ενώ μόνο τα τελευταία έξι χρόνια εκτιμάται ότι εκμεταλλεύτηκε 20 -ίσως και περισσότερα- παιδιά.

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΝΤΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Το εύρος των ανατριχιαστικών πράξεών του εις βάρος μαθητών, ηλικίας ακόμα και 13 ετών, αποκαλύπτεται σταδιακά προκαλώντας το κοινό αίσθημα, αλλά και καταιγισμό εξελίξεων. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι Αρχές σαρώνουν τις ηλεκτρονικές συσκευές του 47χρονου, εντοπίζοντας συγκλονιστικά στοιχεία για τα βασανιστήρια στα οποία υπέβαλε τα θύματά του, ενώ διερευνούν το ενδεχόμενο κάποιοι να γνώριζαν για τη δράση του, αλλά να σιωπούσαν.

Ένα από τα θύματά του έχει ήδη καταθέσει αγωγή κατά του Δημοσίου, διότι η σχολική κοινότητα, οι καθηγητές και οι σύμβουλοι του σχολείου, όλοι τους υπάλληλοι του υπουργείου Παιδείας, δεν κατάφεραν να προστατεύσουν τους μαθητές από την εγκληματική δράση του 47χρονου. Στην ίδια αγωγή, περιγράφεται το modus operandi του καθηγητή, ο οποίος προσέγγιζε τα θύματά του με συγκεκριμένο τρόπο ενώ φρόντιζε αυτά να ανήκουν σε οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, ώστε να είναι πιο ευάλωτα. Παράλληλα, περιγράφονται σκηνές κακοποίησης που δεν είναι δυνατόν να αποτυπωθούν γραπτώς, καθώς ο γυμνασιάρχης δεν δίσταζε να εκμεταλλεύεται τα ανήλικα παιδιά, μαθητές της πρώτης τάξης του γυμνασίου, με τον χειρότερο τρόπο.

«Δεν μας ζητούσε να κάνουμε τις πράξεις, το απαιτούσε και μας πλήρωνε στο τέλος. Μας εκμεταλλεύτηκε διότι ήμασταν όλοι μας φτωχά παιδιά και αυτός πληρώνοντάς μας έβγαλε πάνω μας όποια ανωμαλία είχε», αναφέρει στην αγωγή κατά του Δημοσίου ένα από τα θύματα του πρώην γυμνασιάρχη. Όντας σήμερα 20 ετών, το θύμα αναφέρεται αναλυτικά στα δεινά που άρχισε να υπομένει από το 2018, όταν είχε μόλις συμπληρώσει το δέκατο τρίτο έτος της ηλικίας του και φοιτούσε στην πρώτη γυμνασίου.

«Με προσέγγισε ένας μαθητής και μου είπε ότι θέλει να με γνωρίσει ο καθηγητής του. Μία ημέρα που ήμουν στο σχολείο, με φώναξε στην αίθουσα που έκανε μάθημα, την ώρα του διαλείμματος. Ήμασταν οι δυο μας και μου είπε χαρακτηριστικά ότι με έχει παρατηρήσει στο σχολείο, ότι ντύνομαι πιο ωραία από τα άλλα παιδιά στην ηλικία μου και είμαι πιο ώριμος», αναφέρει το θύμα, περιγράφοντας ακολούθως τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του. Ο καθηγητής και γυμνασιάρχης έβγαζε τα παιδιά για καφέ κερνώντας τους, ενώ γρήγορα άρχισε να τους μιλά για το σεξ. «Την ίδια ημέρα μού έστειλε αίτημα φιλίας, το οποίο αποδέχθηκα. Έστελνε μηνύματα συνέχεια όλη την ημέρα. Επίσης μου έστελνε συνέχεια ερωτικά βίντεο με γυναίκες και μου έλεγε “κοίτα τι κάνουν αυτές, θα σου φέρω γυναίκες να περάσεις καλά”».

Η μέθοδος προσέγγισης συνεχίστηκε με τον γυμνασιάρχη να προσκαλεί τα παιδιά στο σπίτι του. Τα παρέσερνε σε ομαδικές πράξεις, ενώ ο καταγγέλλων περιγράφει με λεπτομέρειες τον βιασμό που υπέστη. «Το σεξ έγινε χωρίς τη θέλησή μου. Ήμουν ένα παιδί και δεν είχα κάνει ποτέ σεξ στη ζωή μου. Ήταν φρικιαστική εμπειρία και ακόμα και σήμερα το θυμάμαι και θα το θυμάμαι για πάντα. Με εκμεταλλεύτηκε, δεν μπορούσα να τον απωθήσω. Ήμουν ένα μικρό παιδί, μόλις 13 ετών και αυτός ήταν ένας μεγάλος άνδρας. Σωματικά και μόνο δεν μπορούσα να τον σπρώξω. Έμεινα παγωμένος και άναυδος», αναφέρει το θύμα στην αγωγή.

Νέες κατηγορίες

Τα στοιχεία του 47χρονου έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από τις αρχές του Αυγούστου, μετά την παραγγελία του εισαγγελέα Πρωτοδικών Σάμου. Πρόκειται για τον Ευθύμιο Ευαγγέλου, ο οποίος συνελήφθη στις 25 Ιουλίου, έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Σάμου. Η έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη εστιάζει στον εντοπισμό και άλλων θυμάτων, αλλά και σε άτομα που πιθανότατα γνώριζαν τη δράση του καθηγητή, αλλά δεν μιλούσαν, αφήνοντας απροστάτευτα τα παιδιά.

Έτσι, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει η πιθανότητα να απαγγελθούν νέες κατηγορίες και εναντίον άλλων ατόμων που ανήκαν στον ευρύτερο κοινωνικό και επαγγελματικό κύκλο του πρώην γυμνασιάρχη. Ήδη στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης βρίσκεται η καταγγελία που περιγράφεται στην αγωγή κατά του Δημοσίου, ότι ο διευθυντής του σχολείου όπου δίδασκε ο 47χρονος είχε γνώση των συζητήσεων που γίνονταν μεταξύ των μαθητών για τη δράση του κατηγορουμένου. Εκείνος όμως, όχι μόνο δεν ερεύνησε όσα λέγονταν, αλλά αντιθέτως επέπληξε τους μαθητές για όσα έλεγαν. «Τα μέλη της διοίκησης, έχοντας σημαντικές θέσεις στο σχολείο, δεν επέδειξαν την οφειλόμενη από τις περιστάσεις προσοχή και επιμέλεια, αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο για την τέλεση πράξεων ανομίας», αναφέρει ο δικηγόρος θυμάτων, Ιωάννης Καλτάκης.

Διαβάστε εδώ το δημοσίευμα της Realnews