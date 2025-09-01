e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από σήμερα έως και τις 5 Σεπτεμβρίου

Από σήμερα, 1 Σεπτεμβρίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 78.618.000 ευρώ σε 103.582 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Συγκεκριμένα:

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

Στις 3 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.

Στις 5 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 11.660.000 ευρώ σε 22.450 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

Από 1 έως 5 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: