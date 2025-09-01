Εύβοια: Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του ζευγαριού που σκοτώθηκε σε τροχαίο στο Αλιβέρι – ΒΙΝΤΕΟ

Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του ζευγαριού που σκοτώθηκε στο σοκαριστικό τροχαίο στο Αλιβέρι στην Εύβοια.

Σε κλίμα βαρύ, συγγενείς είπαν το τελευταίο αντίο το απόγευμα της Κυριακής στην Λία και τον Γιάννη, που με τον θάνατό τους αφήνουν ορφανά τρία παιδιά.

Γέμισε με κόσμο

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Τρύφωνα στη Νέα Λάμψακο της Εύβοιας γέμισε από κόσμο. Φίλοι, συγγενείς, οι οποίοι πήγαν για να αποχαιρετήσουν το άτυχο ζευγάρι. Κανένας δεν μπορεί να πιστέψει πως γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη να βυθίστηκε μια οικογένεια στο πένθος.

Τα λόγια του ιερέα βάλσαμο στις ψυχές των οικογενειών που έμειναν πίσω να θρηνούν, για την μεγάλη απώλεια. Γιατί ο Γιάννης και η Λίλα δεν ήταν μόνο τα παιδιά τους, ήταν και οι ίδιοι γονείς, φίλοι αγαπημένοι, καλοί συνάδελφοι. Ήταν μαζί στη ζωή μαζί και στον θάνατο.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η μοτοσικλέτα που επέβαινε το ζευγάρι κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε μετωπικά με το τζιπ που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που προκλήθηκε πυρκαγιά, καταστρέφοντας ολοσχερώς τα δύο οχήματα.

Άφησαν πίσω τους τρία παιδιά

Ο 45χρονος οδηγός της μηχανής σκοτώθηκε ακαριαία. Η 41χρονη σύζυγός του τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την κρατήσουν στη ζωή, όμως τα τραύματά της ήταν τόσο σοβαρά, που δεν άντεξε και κατέληξε τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Το ζευγάρι αφήνει πίσω του τρία παιδιά 16, 12 και τριών ετών.