Σεισμός 6 Ρίχτερ έπληξε την περιοχή του Νοτιοανατολικού Αφγανιστάν

Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την νοτιοανατολική περιοχή του Αφγανιστάν την Κυριακή (31/08), σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) και τη Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με το GFZ ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χλμ. (6,21 μίλια).

Ο Νακιμπουλάχ Ραχίμι, εκπρόσωπος του Υπουργείου Δημόσιας Υγείας της Νανγκαράρ, δήλωσε ότι 15 άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο τοπικό νοσοκομείο για περίθαλψη.

Περίπου 20 λεπτά αργότερα, σημειώθηκε δεύτερος σεισμός στην ίδια επαρχία, με μέγεθος 4,5 Ρίχτερ και βάθος 10 χλμ.