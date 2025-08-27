Αφγανιστάν: Τραγωδία με 25 νεκρούς έπειτα απο ανατροπή λεωφορείου

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων έξι παιδιά, φέρονται να έχασαν τη ζωή τους, στο Αφγανιστάν, έπειτα από ανατροπή λεωφορείου σε βουνό, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Σύμφωνα με τα ξένα μέσα ενημέρωσης, όπως αναφέρει η Telegraph, μέλη των ενόπλων δυνάμεων πιστεύεται ότι είναι μεταξύ των θυμάτων μετά την τραγωδία, καθώς το λεωφορείο ταξίδευε σε στενούς δρόμους, σε μια απομακρυσμένη περιοχή του βορειοδυτικού Αφγανιστάν, στην περιοχή Αργκάντι.

Περισσότερα από 20 άτομα φέρονται επίσης να έχουν τραυματιστεί στη σύγκρουση που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης. Αναφορές υποστηρίζουν ότι ο οδηγός αποκοιμήθηκε, αν και άλλοι έκαναν λόγο για αποτυχημένα φρένα, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα.

Συγκλονιστικές εικόνες από την τραγωδία δείχνουν το λεωφορείο να είναι ανάποδα. Το δυστύχημα συνέβη ενώ το λεωφορείο ταξίδευε από την πόλη Σκαρντού σχεδόν 2.500 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, καθ’ οδόν προς την πόλη Ραβαλπίντι.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, αλλά λέγεται ότι αντιμετώπισαν μεγάλες δυσκολίες στην περίθαλψη των επιβατών λόγω έλλειψης εξοπλισμού και μέσων, δήλωσε η τοπική αστυνομία στους δημοσιογράφους.

Ένα τέτοιο ατύχημα έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες αφότου ένα άλλο λεωφορείο έπεσε από ορεινό δρόμο σε ποτάμι στο Πακιστάν, σκοτώνοντας 24 επιβάτες.