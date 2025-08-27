Σκύδρα: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 72χρονου που δολοφονήθηκε από συγχωριανό του – Ψυχιατρική εξέταση θα ζητήσει ο 76χρονος

Σε βαρύ κλίμα θλίψης αποχαιρέτησαν συγγενείς και φίλοι τον 72χρονο από τη Δάφνη Σκύδρας, ο οποίος δολοφονήθηκε από έναν 76χρονο συγχωριανό του. Η κηδεία τελέστηκε το απόγευμα της Τετάρτης στον ιερό ναό Αγίου Παντελεήμονα, με την τοπική κοινωνία να αδυνατεί να πιστέψει την τραγική κατάληξη που είχε ο άτυχος άνδρας.

Το γεγονός ότι ο δράστης όχι μόνο τον σκότωσε, αλλά τον έσυρε με το αυτοκίνητό του και τελικά τον εγκατέλειψε σε χωματερή, έχει προκαλέσει σοκ.

Η σύζυγος του 72χρονου, εμφανώς συγκλονισμένη, δήλωσε: «Για 10 μέρες έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Αναζητούσαμε τον σύζυγό μου για 9 μέρες. Θέλουμε πλέον να ηρεμήσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω τις Αρχές που έκαναν τη δουλειά τους όπως έπρεπε και θα αφήσω τη συνέχεια στη Δικαιοσύνη. Αυτό που έκανε ο δράστης στον σύζυγό μου είναι μακάβριο. Όχι μόνο τον σκότωσε, αλλά τον έσυρε και τον πέταξε».

«Κάποιος τον βοήθησε»

Την ίδια ώρα, υποψίες για εμπλοκή και άλλου προσώπου εκφράζει ο ξάδελφος του 76χρονου. Όπως είπε στο Live News: «Δεν μπορεί να πας να περιμένεις για ένα ροδάκινο, να πας να σκοτώσεις να αφαιρέσεις ψυχή. Δεν είχαν κόντρα. Τώρα αν τον είδε τον άνθρωπο εκεί κοντά και έγινε αυτό το κακό, λέμε ότι δεν είναι μόνος του. Δεν μπορεί, ο Γιάννης είναι 140 κιλά. Όταν ένας άνθρωπος ξεψυχάει, γίνεται 200 και… Κάποιος τον βοήθησε».

Θα ζητήσει ψυχιατρική εξέταση

Ο κατηγορούμενος έχει ήδη ομολογήσει τη δολοφονία. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, είχε στήσει καρτέρι στον συγχωριανό του και τον πυροβόλησε δύο φορές με καραμπίνα στη μέση του δρόμου. Μάλιστα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα pellanews.gr ο δικηγόρος του ισχυρίζεται πως ο δράστης φαίνεται να πάσχει από εμμονές, πιστεύοντας πως «όλο το χωριό είναι εχθροί του» και ότι τον καταδιώκουν. Γι’ αυτό τον λόγο αναμένεται να ζητήσει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης

«Νόμιζε ότι τον είδε στο χωράφι του»

Η κόρη του θύματος, μιλώντας επίσης στο Live News, αμφισβήτησε τον ισχυρισμό του δράστη ότι τον είδε στο χωράφι του: «Ο δράστης νόμιζε ότι τον είδε στο χωράφι του, που δεν το πιστεύω γιατί ο μπαμπάς μου γύριζε από τα ψώνια. Βρέθηκαν τα κρέατα που πήγε και πήρε, τα τυριά και αυτά που πήρε για το σπίτι. Θα πήγαινε με τα τυριά στο χωράφι του; Αυτός νόμιζε, του είχε μπει στο μυαλό μάλλον. Εγώ μια φορά τον είδα κιόλας αυτόν τον άνθρωπο, να περνάει και να βρίζει αλλά ο μπαμπάς μου ποτέ δεν έδινε σημασία ούτε πήγαν στα χέρια ούτε πήγε να τον βρει ποτέ για να μαλώσει μαζί του κι ας έβριζε αυτός».

Έπαιζε θέατρο

Την ώρα που η οικογένεια και οι συγγενείς του 72χρονου ζούσαν με την αγωνία για την τύχη του, ο 76χρονος κυκλοφορούσε στο χωριό σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, ένα περιστατικό που σημειώθηκε στο καφενείο του χωριού τον έφερε τελικά στο στόχαστρο των Αρχών, με αποτέλεσμα να αποκαλυφθεί η αλήθεια.

Ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος αναμένεται αύριο να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την πράξη του, την οποία παρακολουθεί συγκλονισμένη ολόκληρη η τοπική κοινωνία της Σκύδρας.