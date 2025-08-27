Ένοπλη επίθεση σε καθολική εκκλησία στην Μινεσότα: Δύο νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες – «Παρακολουθούμε την κατάσταση» λέει ο Τραμπ

Ένοπλη επίθεση σε καθολική εκκλησία στην Μινεσότα: Δύο νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες – «Παρακολουθούμε την κατάσταση» λέει ο Τραμπ
Το πρωί της Τετάρτης (τοπική ώρα) στη Μινεάπολη, των ΗΠΑ, ένοπλος άνοιξε πυρ στην καθολική εκκλησία Annunciation, η οποία φιλοξενεί και ένα καθολικό νηπιαγωγείο, προκαλώντας πανικό, κινητοποίηση της αστυνομίας καθώς και του FBI, ενώ οι αρχές ανέφεραν ότι δεν υπάρχει πλέον ενεργή απειλή για την κοινότητα.

Ο δήμος της μεγαλύτερης πόλη της Μινεσότα, ανακοίνωσε σε δήλωσή της ότι ο «ύποπτος» για τους πυροβολισμούς έχει «περιοριστεί» και «δεν υπάρχει ενεργή απειλή για την κοινότητα», προσθέτοντας ότι οι πολίτες πρέπει να αποφύγουν την περιοχή «για να επιτραπεί στο προσωπικό έκτακτης ανάγκης να βοηθήσει τα θύματα».


Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN, ο ύποπτος είναι νεκρός. Σύμφωνα με το Sky News, ένας αξιωματούχος του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δήλωσε ότι δύο άτομα σκοτώθηκαν από τους πυροβολισμούς.

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι 20 ακόμη άτομα έχουν τραυματιστεί. Το Associated Press κάνει λόγο για 5 παιδιά τραυματίες.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουολς, δήλωσε ότι «προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους μας, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο σημαδεύτηκε από αυτή τη φρικτή πράξη βίας».


Ο δήμαρχος της πόλης, Τζέικομπ Φρεϊ, ανέφερε ότι «παρακολουθούμε αναφορές για φρικτή βία στη νότια Μινεάπολη».

«Θα μοιραστούμε περισσότερες πληροφορίες μόλις μπορέσουμε», είπε σε ανάρτηση στο Χ.


Ο αναπληρωτής διευθυντής του FBI, Νταν Μποντζίνο, έγραψε στο Χ ότι «Το FBI γνωρίζει τις αναφορές» και «οι πράκτορές μας κατευθύνονται προς το σημείο. Θα παρέχουμε περισσότερες ενημερώσεις μόλις είναι δυνατό».


Καθώς αστυνομία, FBI και άλλοι ομοσπονδιακοί πράκτορες μαζί με ασθενοφόρα συγκεντρώνονταν στο σχολείο, ένα υπάλληλος ανέφερε στο Associated Press ότι οι μαθητές εκκενώνονταν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι έχει «πλήρως ενημερωθεί για τους τραγικούς πυροβολισμούς» στη Μινεάπολη. «Το FBI ανταποκρίθηκε γρήγορα και βρίσκεται στο σημείο», έγραψε σε ανάρτηση στο Truth Social.

«Ο Λευκός Οίκος θα συνεχίσει να παρακολουθεί αυτή την τρομερή κατάσταση. Παρακαλώ προσευχηθείτε για όλους τους εμπλεκόμενους!».


Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί επίσης την κατάσταση, με την υπουργό Κρίστι Νοεμ να δηλώνει: «Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τους εταίρους μας από άλλες υπηρεσίες και θα μοιραστούμε περισσότερες πληροφορίες μόλις γίνουν διαθέσιμες. Προσεύχομαι για τα θύματα αυτής της αποτρόπαιης επίθεσης και για τις οικογένειές τους».


Οι πυροβολισμοί στην καθολική εκκλησία αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο μιας σειράς θανατηφόρων πυροβολισμών στην πόλη μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες.

Την Τρίτη το απόγευμα ένας άνδρας σκοτώθηκε και άλλοι 6 τραυματίστηκαν έξω από ένα λύκειο, ενώ ώρες αργότερα 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δύο ακόμη ξεχωριστά περιστατικά.

