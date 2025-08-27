Ένοπλη επίθεση σε καθολική εκκλησία στην Μινεσότα: Δύο νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες – «Παρακολουθούμε την κατάσταση» λέει ο Τραμπ

Το πρωί της Τετάρτης (τοπική ώρα) στη Μινεάπολη, των ΗΠΑ, ένοπλος άνοιξε πυρ στην καθολική εκκλησία Annunciation, η οποία φιλοξενεί και ένα καθολικό νηπιαγωγείο, προκαλώντας πανικό, κινητοποίηση της αστυνομίας καθώς και του FBI, ενώ οι αρχές ανέφεραν ότι δεν υπάρχει πλέον ενεργή απειλή για την κοινότητα.

Ο δήμος της μεγαλύτερης πόλη της Μινεσότα, ανακοίνωσε σε δήλωσή της ότι ο «ύποπτος» για τους πυροβολισμούς έχει «περιοριστεί» και «δεν υπάρχει ενεργή απειλή για την κοινότητα», προσθέτοντας ότι οι πολίτες πρέπει να αποφύγουν την περιοχή «για να επιτραπεί στο προσωπικό έκτακτης ανάγκης να βοηθήσει τα θύματα».

There is an active police situation at Annunciation Church, 509 W. 54th St. There is no active threat to the community at this time. The shooter is contained. Stay away from the area to allow emergency personnel to help victims – W. 54th Street between Lyndale and Nicollet Ave. — City of Minneapolis (@CityMinneapolis) August 27, 2025



Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN, ο ύποπτος είναι νεκρός. Σύμφωνα με το Sky News, ένας αξιωματούχος του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δήλωσε ότι δύο άτομα σκοτώθηκαν από τους πυροβολισμούς.

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι 20 ακόμη άτομα έχουν τραυματιστεί. Το Associated Press κάνει λόγο για 5 παιδιά τραυματίες.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουολς, δήλωσε ότι «προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους μας, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο σημαδεύτηκε από αυτή τη φρικτή πράξη βίας».

I’ve been briefed on a shooting at Annunciation Catholic School and will continue to provide updates as we get more information. The BCA and State Patrol are on scene. I’m praying for our kids and teachers whose first week of school was marred by this horrific act of violence. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) August 27, 2025



Ο δήμαρχος της πόλης, Τζέικομπ Φρεϊ, ανέφερε ότι «παρακολουθούμε αναφορές για φρικτή βία στη νότια Μινεάπολη».

«Θα μοιραστούμε περισσότερες πληροφορίες μόλις μπορέσουμε», είπε σε ανάρτηση στο Χ.

I’m monitoring reports of horrific violence in South Minneapolis. I’m in touch with Chief O’Hara and our emergency response team has been activated. We will share more information as soon as we can. Please give our officers the space they need to respond to the situation. — Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) August 27, 2025



Ο αναπληρωτής διευθυντής του FBI, Νταν Μποντζίνο, έγραψε στο Χ ότι «Το FBI γνωρίζει τις αναφορές» και «οι πράκτορές μας κατευθύνονται προς το σημείο. Θα παρέχουμε περισσότερες ενημερώσεις μόλις είναι δυνατό».

FBI is aware of the reports coming out of @FBIMinneapolis and our agents are en route to the scene. We will provide more updates as able. — Dan Bongino (@FBIDDBongino) August 27, 2025



Καθώς αστυνομία, FBI και άλλοι ομοσπονδιακοί πράκτορες μαζί με ασθενοφόρα συγκεντρώνονταν στο σχολείο, ένα υπάλληλος ανέφερε στο Associated Press ότι οι μαθητές εκκενώνονταν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι έχει «πλήρως ενημερωθεί για τους τραγικούς πυροβολισμούς» στη Μινεάπολη. «Το FBI ανταποκρίθηκε γρήγορα και βρίσκεται στο σημείο», έγραψε σε ανάρτηση στο Truth Social.

«Ο Λευκός Οίκος θα συνεχίσει να παρακολουθεί αυτή την τρομερή κατάσταση. Παρακαλώ προσευχηθείτε για όλους τους εμπλεκόμενους!».



Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί επίσης την κατάσταση, με την υπουργό Κρίστι Νοεμ να δηλώνει: «Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τους εταίρους μας από άλλες υπηρεσίες και θα μοιραστούμε περισσότερες πληροφορίες μόλις γίνουν διαθέσιμες. Προσεύχομαι για τα θύματα αυτής της αποτρόπαιης επίθεσης και για τις οικογένειές τους».

DHS is monitoring the horrific shooting at Annunciation Catholic School in Minneapolis. We are in communication with our interagency partners, and will share more information as soon as it becomes available. I am praying for the victims of this heinous attack and their… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) August 27, 2025



Οι πυροβολισμοί στην καθολική εκκλησία αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο μιας σειράς θανατηφόρων πυροβολισμών στην πόλη μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες.

Την Τρίτη το απόγευμα ένας άνδρας σκοτώθηκε και άλλοι 6 τραυματίστηκαν έξω από ένα λύκειο, ενώ ώρες αργότερα 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δύο ακόμη ξεχωριστά περιστατικά.