Συγκλονιστικό AI βίντεο: Οι συνέπειες μιας πιθανής έκρηξης του ηφαιστείου στο όρος Φούτζι – Το εφιαλτικό σενάριο που ανησυχεί τις Αρχές του Τόκιο

Οι αρχές της Ιαπωνίας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου με έναν πρωτότυπο και ιδιαίτερα ανησυχητικό τρόπο: μέσω ενός βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και απεικονίζει τι θα μπορούσε να συμβεί αν το εμβληματικό ηφαίστειο του όρος Φούτζι εκραγεί ξανά.

Το ιερό βουνό, που βρίσκεται μόλις 96 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Τόκιο, θεωρείται ενεργό ηφαίστειο και κατά μέσο όρο εκρήγνυται κάθε 210 χρόνια, αν και παραμένει ανενεργό εδώ και περισσότερο από τρεις αιώνες.

Στο βίντεο φαίνεται ένα τεράστιο γκρίζο σύννεφο καπνού και στάχτης να υψώνεται στον ουρανό και να εξαπλώνεται πάνω από την πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, σκεπάζοντας την πόλη με ένα δυστοπικό σκοτάδι.

Στη συνέχεια, το Τόκιο παρουσιάζεται καλυμμένο από ένα παχύ στρώμα ηφαιστειακής τέφρας, ενώ η αφήγηση προειδοποιεί: «Η στιγμή μπορεί να έρθει χωρίς καμία προειδοποίηση».


«Δεδομένου ότι δεν γνωρίζουμε πότε το όρος Φούτζι θα εκραγεί και θα μας σκεπάσει με ηφαιστειακή τέφρα, για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους αγαπημένους μας πρέπει να οπλιστούμε με γνώσεις», συνεχίζει η προειδοποίηση.

Το βίντεο εστιάζει επίσης στους κινδύνους για την υγεία και την κοινωνία που θα αντιμετωπίσουν οι 37 εκατομμύρια κάτοικοι του Τόκιο.

«Η ηφαιστειακή τέφρα αποτελείται από λεπτά, κοφτερά σωματίδια. Οι μοναδικές της ιδιότητες δημιουργούν πολλούς κινδύνους για την υγεία και την κοινωνία».

Η τελευταία φορά που το Φούτζι εξερράγη ήταν το 1707, όταν εκτόξευσε 850 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ηφαιστειακού υλικού μέσα σε διάστημα 16 ημερών, αφήνοντας ανεξίτηλο το σημάδι του στην ιστορία της Ιαπωνίας.

