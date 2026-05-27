WSJ: Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν κέντρο καραντίνας για τον Έμπολα στην Κένυα

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Ο υγειονομικός Καβότα Μουγκίσα Ρόμπερτ απολυμαίνει συνάδελφό του αφού εισήλθε στο σπίτι 85χρονης γυναίκας, η οποία θεωρείται ύποπτο κρούσμα θανάτου από Έμπολα, στην πόλη Μπένι της ανατολικής Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, στις 8 Οκτωβρίου 2019. Φωτογραφία αρχείου: Zohra Bensemra/Reuters
Ο υγειονομικός Καβότα Μουγκίσα Ρόμπερτ απολυμαίνει συνάδελφό του αφού εισήλθε στο σπίτι 85χρονης γυναίκας, η οποία θεωρείται ύποπτο κρούσμα θανάτου από Έμπολα, στην πόλη Μπένι της ανατολικής Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, στις 8 Οκτωβρίου 2019. Φωτογραφία αρχείου: Zohra Bensemra/Reuters
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να δημιουργήσουν κέντρο καραντίνας στην Κένυα για ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα, κυρίως για Αμερικανούς πολίτες, καθώς η επιδημία εξαπλώνεται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Κονγκό: Χάος σε κέντρο θεραπείας Έμπολα – Οργισμένοι πολίτες προσπάθησαν να πάρουν σορούς θυμάτων, αστυνομικοί άνοιξαν πυρ

Πηγές με γνώση του σχεδιασμού ανέφεραν ότι μέχρι και την Τρίτη το σχέδιο ανέμενε ακόμη την έγκριση των αρχών της Κένυας, όπου μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποιο κρούσμα της νόσου.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, αξιωματούχοι υπηρεσίας του αμερικανικού υπουργείου Υγείας έχουν ήδη ενημερωθεί για τη δημιουργία της εγκατάστασης στην Κένυα.

Κονγκό – Έμπολα: Πάνω από 200 νεκροί – Φόβοι για εξάπλωση της επιδημίας και στην Ουγκάντα

Αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι το κέντρο θα προορίζεται για Αμερικανούς «που θα πρέπει να εγκαταλείψουν γρήγορα τη ΛΔ Κονγκό και να τεθούν σε καραντίνα», χωρίς να χρειάζεται να πραγματοποιούν πολύωρο ταξίδι προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αμερικανός ασθενής νοσηλεύεται στο Βερολίνο

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, Αμερικανός πολίτης που μολύνθηκε με Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό νοσηλεύεται σε ειδική μονάδα στο Βερολίνο μαζί με τη σύζυγό του και τα τέσσερα παιδιά τους, που θεωρούνται στενές επαφές.

Συναγερμός στους αιθέρες: Αεροσκάφος της Air France αποκλείστηκε από τον εναέριο χώρο των ΗΠΑ λόγω φόβων για τον ιό Έμπολα

Δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Την προηγούμενη εβδομάδα οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι όλοι οι ταξιδιώτες που έχουν βρεθεί τις τελευταίες 21 ημέρες στη ΛΔ Κονγκό, την Ουγκάντα ή το Νότιο Σουδάν θα ανακατευθύνονται στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλες στην Ουάσινγκτον για προσυμπτωματικό έλεγχο.

Πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία, έχουν ήδη καταγραφεί περισσότερα από 900 ύποπτα κρούσματα του ιού και περίπου 220 ύποπτοι θάνατοι.

Ωστόσο, διεθνείς υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι η πραγματική έκταση της επιδημίας ενδέχεται να είναι σημαντικά μεγαλύτερη και ότι οι σημερινοί αριθμοί πιθανόν υποεκτιμούν την κατάσταση.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Τρίμηνη απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για 82 φάρμακα

Το πρόγραμμα Organmeetings για τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις επιστρέφει

Κυρανάκης: Το επόμενο δεκαήμερο το νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια – Τι θα προβλέπει

ΙΝΣΕΤΕ: Τη δυναμική του πορεία επιβεβαίωσε το 2025 ο ελληνικός τουρισμός – Τι δείχνουν τα στοιχεία για έσοδα και απασχόληση

Κοσμικές ακτίνες υπερυψηλής ενέργειας ενδέχεται να έχουν «υπερβαριά» προέλευση – Νέα μελέτη

Το νέο μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης της Google που μετατρέπει τα πάντα σε οτιδήποτε είναι εντυπωσιακό
περισσότερα
15:40 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Ιρανικά ΜΜΕ: Στα χέρια της Τεχεράνης το προσχέδιο της αρχικής συμφωνίας-πλαίσιο με τις ΗΠΑ – Τι περιλαμβάνει

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι η Τεχεράνη έχει πλέον στα χέρια της το προσχέδιο ενό...
13:45 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Ρωσία προς Αρμενία: Απειλεί να κόψει το φυσικό αέριο αν συνεχίσει την προσέγγιση με την ΕΕ

Η Ρωσία προειδοποίησε ότι μπορεί να αναστείλει μονομερώς ή ακόμη και να ακυρώσει τη συμφωνία α...
12:52 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Ερντογάν κατά Νετανιάχου: «Ο τύραννος θα πάρει το μάθημα που του αξίζει»

Τα πυρά του κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου έστρεψε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δηλώνοντας ότι «θα ...
12:27 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Συγκλονιστικό βίντεο: Καρχαρίας επιτίθεται στην κάμερα κινηματογραφιστή στην Καλιφόρνια

Στιγμές τρόμου έζησε κινηματογραφιστής που καταγράφει λευκούς καρχαρίες στα ανοιχτά της νότιας...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν