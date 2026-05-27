WSJ: Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν κέντρο καραντίνας για τον Έμπολα στην Κένυα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να δημιουργήσουν κέντρο καραντίνας στην Κένυα για ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα, κυρίως για Αμερικανούς πολίτες, καθώς η επιδημία εξαπλώνεται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Πηγές με γνώση του σχεδιασμού ανέφεραν ότι μέχρι και την Τρίτη το σχέδιο ανέμενε ακόμη την έγκριση των αρχών της Κένυας, όπου μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποιο κρούσμα της νόσου.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, αξιωματούχοι υπηρεσίας του αμερικανικού υπουργείου Υγείας έχουν ήδη ενημερωθεί για τη δημιουργία της εγκατάστασης στην Κένυα.

Αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι το κέντρο θα προορίζεται για Αμερικανούς «που θα πρέπει να εγκαταλείψουν γρήγορα τη ΛΔ Κονγκό και να τεθούν σε καραντίνα», χωρίς να χρειάζεται να πραγματοποιούν πολύωρο ταξίδι προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αμερικανός ασθενής νοσηλεύεται στο Βερολίνο

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, Αμερικανός πολίτης που μολύνθηκε με Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό νοσηλεύεται σε ειδική μονάδα στο Βερολίνο μαζί με τη σύζυγό του και τα τέσσερα παιδιά τους, που θεωρούνται στενές επαφές.

Δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Την προηγούμενη εβδομάδα οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι όλοι οι ταξιδιώτες που έχουν βρεθεί τις τελευταίες 21 ημέρες στη ΛΔ Κονγκό, την Ουγκάντα ή το Νότιο Σουδάν θα ανακατευθύνονται στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλες στην Ουάσινγκτον για προσυμπτωματικό έλεγχο.

Πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία, έχουν ήδη καταγραφεί περισσότερα από 900 ύποπτα κρούσματα του ιού και περίπου 220 ύποπτοι θάνατοι.

Ωστόσο, διεθνείς υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι η πραγματική έκταση της επιδημίας ενδέχεται να είναι σημαντικά μεγαλύτερη και ότι οι σημερινοί αριθμοί πιθανόν υποεκτιμούν την κατάσταση.