Κονγκό – Έμπολα: Πάνω από 200 νεκροί – Φόβοι για εξάπλωση της επιδημίας και στην Ουγκάντα

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

HEALTH
(Photo by Jospin Mwisha / AFP)
Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μετά τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων του έμπολα, με τον επίσημο απολογισμό να κάνει λόγο για εκατοντάδες περιστατικά και περισσότερους από 200 νεκρούς.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, έχουν καταγραφεί 963 κρούσματα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και ακόμη πέντε στην Ουγκάντα, ενώ οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 216. Αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι οι αριθμοί αυτοί πιθανότατα αποτυπώνουν μόνο ένα μικρό μέρος της πραγματικής διασποράς του ιού.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο χρόνος διπλασιασμού των κρουσμάτων είναι περίπου επτά ημέρες, στοιχείο που εντείνει τις ανησυχίες για ταχύτατη εξάπλωση της επιδημίας στην Κεντρική Αφρική.

Ένας εργαζόμενος στον τομέα της υγείας απολυμαίνει ένα κέντρο θεραπείας Έμπολα στη Ρουαμπάρα του Κονγκό, Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026. (AP Photo/Dirole Lotsima Dieudonne)

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το υψηλό ποσοστό μολύνσεων μεταξύ των εργαζομένων στον τομέα της υγείας. Όπως επισημαίνεται, ο ιός μπορεί να μεταδοθεί μέσω σταγονιδίων και εκκρίσεων του οργανισμού, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο σε νοσοκομεία και δομές περίθαλψης.

Παράλληλα, οι υγειονομικές αρχές υπογραμμίζουν ότι η χρήση αναπνευστικών μασκών και προστατευτικού εξοπλισμού συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου μετάδοσης, χωρίς ωστόσο να τον εξαλείφει πλήρως.

