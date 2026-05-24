Ιράν-Fars: Δεν ισχύει ο ισχυρισμός του Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars διαψεύδει τη δήλωση που έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τα ξημερώματα Κυριακής (ώρας Ελλάδας) για την επαναλειτουργία της κρίσιμης για τη ναυσιπλοϊα ναυτικής διόδου των Στενών του Ορμούζ.

«Ο ισχυρισμός του Τραμπ ως προς αυτό είναι ελλιπής και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα«, ανέφερε το πρακτορείο σε σχέση με τον ισχυρισμό του Αμερικάνου προέδρου ότι τα Στενά του Ορμούζ θα επαναλειτουργήσουν πλήρως, στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. «Τα στενά του Ορμούζ θα συνεχίσουν να βρίσκονται υπό τη διαχείριση του Ιράν», υποστηρίζει το πρακτορείο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του FARS:

«Ο ισχυρισμός του Τραμπ για την επιστροφή του στενού του Ορμούζ στην προηγούμενη κατάστασή του δεν ευσταθεί. Σύμφωνα με το τελευταίο αναθεωρημένο κείμενο, σε περίπτωση πιθανής συμφωνίας, το στενό του Ορμούζ θα συνεχίσει να βρίσκεται υπό τη διαχείριση του Ιράν.

Παρόλο που το Ιράν έχει συμφωνήσει να επιτρέψει την επιστροφή του αριθμού των πλοίων διέλευσης στο προπολεμικό επίπεδο, αυτό δεν σημαίνει «ελεύθερη κυκλοφορία» στην προπολεμική κατάσταση.

Με βάση αυτό, η διαχείριση του στενού, ο καθορισμός της διαδρομής, ο χρόνος, ο τρόπος διέλευσης και η έκδοση αδειών θα συνεχίσουν να αποτελούν αποκλειστική ευθύνη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Συνεπώς, ο ισχυρισμός του Τραμπ ως προς αυτό είναι ελλιπής και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.»