Ιράν-Fars: Δεν ισχύει ο ισχυρισμός του Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Ιράν, Ισραήλ, ΗΠΑ, Πόλεμος, Στενά του Ορμούζ
Φωτογραφία Αρχείου: Amirhossein KHORGOOEI / ISNA / AFP
Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars διαψεύδει τη δήλωση που έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τα ξημερώματα Κυριακής (ώρας Ελλάδας) για την επαναλειτουργία της κρίσιμης για τη ναυσιπλοϊα ναυτικής διόδου των Στενών του Ορμούζ.

Ντόναλντ Τραμπ: Σύντομα η ανακοίνωση των τελικών στοιχείων της συμφωνίας – «Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν»

«Ο ισχυρισμός του Τραμπ ως προς αυτό είναι ελλιπής και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα«, ανέφερε το πρακτορείο σε σχέση με τον ισχυρισμό του Αμερικάνου προέδρου ότι τα Στενά του Ορμούζ θα επαναλειτουργήσουν πλήρως, στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. «Τα στενά του Ορμούζ θα συνεχίσουν να βρίσκονται υπό τη διαχείριση του Ιράν», υποστηρίζει το πρακτορείο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του FARS:

«Ο ισχυρισμός του Τραμπ για την επιστροφή του στενού του Ορμούζ στην προηγούμενη κατάστασή του δεν ευσταθεί. Σύμφωνα με το τελευταίο αναθεωρημένο κείμενο, σε περίπτωση πιθανής συμφωνίας, το στενό του Ορμούζ θα συνεχίσει να βρίσκεται υπό τη διαχείριση του Ιράν.

Παρόλο που το Ιράν έχει συμφωνήσει να επιτρέψει την επιστροφή του αριθμού των πλοίων διέλευσης στο προπολεμικό επίπεδο, αυτό δεν σημαίνει «ελεύθερη κυκλοφορία» στην προπολεμική κατάσταση.

Με βάση αυτό, η διαχείριση του στενού, ο καθορισμός της διαδρομής, ο χρόνος, ο τρόπος διέλευσης και η έκδοση αδειών θα συνεχίσουν να αποτελούν αποκλειστική ευθύνη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Συνεπώς, ο ισχυρισμός του Τραμπ ως προς αυτό είναι ελλιπής και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.»

01:06 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Λίβανος: Χτυπήθηκε από το Ισραήλ στρατόπεδο στη Ναμπατίγια – Ζημιές σ' ένα νοσοκομείο στην Τύρο

Ο λιβανικός στρατός ανακοίνωσε πως ισραηλινό πλήγμα στοχοθέτησε στρατόπεδο στο νότιο Λίβανο τρ...
00:34 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Συνομιλία Μακρόν με Τραμπ για την εύρεση διπλωματικής λύσης με το Ιράν – Προτεραιότητα το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ

Ο Εμανουέλ Μακρόν συνομίλησε σήμερα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και με τους ηγέτες τ...
00:18 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Σύντομα η ανακοίνωση των τελικών στοιχείων της συμφωνίας – «Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε ανάρτηση του στο Truth Social, αναφέρει ότι οι ...
23:33 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

New York Times: «Ο Τραμπ σταθμίζει τις επιλογές του για τη διεξαγωγή νέων πληγμάτων στο Ιράν» – Πόσο κοντά είναι μια συμφωνία με την Τεχεράνη;

Σε μια κρίσιμη καμπή, που ισορροπεί οριακά μεταξύ της διπλωματίας και της επανέναρξης των πολε...
