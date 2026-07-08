Ρούτε σε Τραμπ για τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν: «Ήταν μια πολύ ισχυρή απάντηση και είμαι μαζί σου σε αυτό»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την πλήρη στήριξή του στις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν εξέφρασε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κατά τη διάρκεια της κοινής ενημέρωσης με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Ο Ρούτε χαρακτήρισε τις αμερικανικές επιδρομές «απολύτως αναγκαίες», ενώ υπερασπίστηκε και τη συμβολή των ευρωπαϊκών χωρών στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Sky News.

«Ήταν μια πολύ ισχυρή απάντηση»

Αναφερόμενος στις αμερικανικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύχτας, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ επανέλαβε τη θέση που είχε εκφράσει και νωρίτερα, τονίζοντας ότι ήταν δικαιολογημένες.

«Ήταν μια πολύ ισχυρή απάντηση και είμαι μαζί σου σε αυτό», είπε απευθυνόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ.

Υπερασπίστηκε τη συμβολή της Ευρώπης

Ο Ρούτε απάντησε και στις επικρίσεις που έχει διατυπώσει επανειλημμένα ο Αμερικανός πρόεδρος προς Ευρωπαίους συμμάχους, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισπανία, επειδή δεν επέτρεψαν τη χρήση στρατιωτικών βάσεων ή δεν συνέδραμαν τις αμερικανικές επιχειρήσεις με ναυτικές δυνάμεις.

Όπως είπε, οι περιπτώσεις αυτές ήταν μεμονωμένες και δεν αντικατοπτρίζουν τη συνολική στάση της Ευρώπης.

«Ξέρω ότι είστε απογοητευμένος όταν πρόκειται για το Ιράν. Θα έλεγα ότι πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις», ανέφερε.

«5.000 αεροσκάφη απογειώθηκαν από την Ευρώπη»

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή υποστήριξη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρξε εκτεταμένη κατά την έναρξη των επιχειρήσεων.

«Περίπου 5.000 αεροσκάφη απογειώθηκαν από ευρωπαϊκά αεροδρόμια προς υποστήριξη της επιχείρησης Epic Fury. Η Ευρώπη λειτούργησε ως μία ενιαία πλατφόρμα προβολής ισχύος για τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι συνέβαλαν ουσιαστικά στις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.