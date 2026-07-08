Κυριάκος Μητσοτάκης: «Υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια για να προμηθευτεί η Τουρκία τα F-35»

«Οι Έλληνες πιλότοι μέσα στο 2027 θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35 που ήδη κατασκευάζονται και η αγορά τους έχει πρακτικά δρομολογηθεί» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνέντευξη Τύπου στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

«Δεν είναι δική μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών, ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή που θα υποδείξει στις ΗΠΑ σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα. Κάνω απλώς μία πραγματολογική παρατήρηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία για να προμηθευτεί η Τουρκία τα F-35» τόνισε ο Πρωθυπουργός

«Η Ελλάδα έχει παραγγείλει τα δικά της F-35 και από το 2019 έχει ενισχύσει σημαντικά την αεροπορία της» πρόσθεσε.

Δείτε τη συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ: