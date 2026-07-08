Βουλή: Ένταση μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Ξανθόπουλου λόγω… γλυκών – «Την ώρα που πάει να γίνει συγκάλυψη θέλετε να κεράσετε»

Ένταση σημειώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αντέδρασε έντονα στην προσφορά γλυκών από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλο Ξανθόπουλο, εν μέσω συζήτησης για σοβαρά ζητήματα που χαρακτήρισε ως «μεγάλη συγκάλυψη».

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Πολιτική

Ζωή Κωνσταντοπούλου, Θεόφιλος Ξανθόπουλο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένταση σημειώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε έντονα στην πρόθεση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλου Ξανθόπουλου, να κεράσει γλυκά λόγω της ονομαστικής του εορτής.
  • Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας διαμαρτυρήθηκε, δηλώνοντας: «Την ώρα που πάει να γίνει η μεγάλη συγκάλυψη εσείς θέλετε να κεράσετε γλυκά για την εορτή σας».
  • Η κ. Κωνσταντοπούλου τόνισε πως «η ελάφρυνση του κλίματος δεν με βρίσκει σύμφωνη», καθώς «αυτό που συμβαίνει είναι πολύ μεγάλο πλήγμα» και η Βουλή δεν πρέπει να εκπέμπει «μια παρεΐστικη κατάσταση».

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Ένταση σημειώθηκε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, να αντιδρά έντονα όταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, θέλησε να κεράσει γλυκά τους συναδέλφους του λόγω της ονομαστικής του εορτής.

Το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά την έναρξη της συνεδρίασης, όταν ο πρόεδρος της Επιτροπής, Θανάσης Μπούρας, παρουσίαζε τη διαδικασία με την οποία θα εξεταστούν τα αιτήματα των κομμάτων. Η πρόταση αυτή προκάλεσε την αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία ζήτησε τον λόγο για να διαμαρτυρηθεί.

Εκείνη τη στιγμή, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος ζήτησε να υπάρξει μια μικρή διακοπή, προκειμένου να προσφέρει γλυκά τα μέλη της επιτροπής για την ονομαστική του εορτή. Η συγκεκριμένη κίνηση προκάλεσε την έκρηξη της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ακολούθησε ο εξής διάλογος:

  • Ζωή Κωνσταντοπούλου: Την ώρα που πάει να γίνει η μεγάλη συγκάλυψη εσείς θέλετε να κεράσετε γλυκά για την εορτή σας.
  • Θεόφιλος Ξανθόπουλος: Για όνομα του Θεού.
  • Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κάποιες φορές ζυγίζουμε τις στιγμές. Σημαντικές οι ευχές αλλά την ώρα που πάει να γίνει κάτι πολύ χοντρό και σοβαρό εις βάρος της χώρας πρέπει να ζυγίσουμε τι προέχει. Η ελάφρυνση του κλίματος δεν με βρίσκει σύμφωνη. Αυτό που συμβαίνει είναι πολύ μεγάλο πλήγμα και αυτό που εκπέμπει η Βουλή δεν πρέπει να είναι μια παρεΐστικη κατάσταση που όλοι μαζί τρώμε και πίνουμε.
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