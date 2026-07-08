Βουλή: Ένταση μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Ξανθόπουλου λόγω… γλυκών – «Την ώρα που πάει να γίνει συγκάλυψη θέλετε να κεράσετε»

Ένταση σημειώθηκε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, να αντιδρά έντονα όταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, θέλησε να κεράσει γλυκά τους συναδέλφους του λόγω της ονομαστικής του εορτής.

Το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά την έναρξη της συνεδρίασης, όταν ο πρόεδρος της Επιτροπής, Θανάσης Μπούρας, παρουσίαζε τη διαδικασία με την οποία θα εξεταστούν τα αιτήματα των κομμάτων. Η πρόταση αυτή προκάλεσε την αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία ζήτησε τον λόγο για να διαμαρτυρηθεί.

Εκείνη τη στιγμή, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος ζήτησε να υπάρξει μια μικρή διακοπή, προκειμένου να προσφέρει γλυκά τα μέλη της επιτροπής για την ονομαστική του εορτή. Η συγκεκριμένη κίνηση προκάλεσε την έκρηξη της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ακολούθησε ο εξής διάλογος: