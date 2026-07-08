Βουλή: Απορρίφθηκε από τη ΝΔ το αίτημα για κλήτευση στην Επιτροπή Θεσμών των Ντίλιαν και Δημητριάδη – Τι καταγγέλλει η αντιπολίτευση

Σε υψηλούς τόνους και κάτω από έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, Αθανάσιος Μπούρας -μαζί με την κυβερνητική πλειοψηφία- απέρριψαν το αίτημα που είχε συνυπογραφεί από τα 2/5 των βουλευτών, να κληθούν σε ακρόαση για το θέμα των υποκλοπών, ο επιχειρηματίας και ιδρυτής της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης και ο πρώην γενικός γραμματέας του ΥΠΕΞ, Γιάννης Σμυρλής.

Τόσο ο πρόεδρος της Επιτροπής όσο και ο Μάκης Βορίδης εκ μέρους της πλειοψηφίας, απέρριψαν τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι έχουν προκύψει νέα στοιχεία για την υπόθεση των υποκλοπών μετά τις δύο συνεντεύξεις που έδωσαν οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης και επικαλούμενοι το άρθρο 43Α του κανονισμού της Βουλής υποστήριξαν ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα και η κλήτευση τους δεν περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητες της Επιτροπής.

Έντονα αντέδρασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλλοντας «μια ακόμα προσπάθεια της κυβέρνησης για συγκάλυψη του μεγάλου σκανδάλου των υποκλοπών» ενώ έκαναν λόγο για θεσμική εκτροπή, υποστηρίζοντας ότι βάσει του άρθρου 41Α του κανονισμού της Βουλής καθίσταται υποχρεωτική η κλήτευση τους όταν ζητείται από τα 2/5 των μελών της.

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ αποχώρησαν από την ψηφοφορία ενώ Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και ΝΙΚΗ παρέμειναν μεν αλλά αρνήθηκαν να συμμετάσχουν «στην άκυρη», όπως ανέφεραν, ψηφοφορία, καταγγέλλοντας αντιδημοκρατική και αντικοινοβουλευτική διαδικασία.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών επέμεινε ότι κανένας από τους δύο δεν είναι δημόσιο πρόσωπο όπως ορίζει ο κανονισμός της Βουλής, σημειώνοντας παράλληλα ότι η υπόθεση βρίσκεται στη Δικαιοσύνη.

«Η κλήση προσώπων στην Επιτροπή Θεσμών είναι υποχρεωτική μόνο εφόσον περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της, αν είναι δηλαδή λειτουργοί του κράτους ή δημόσια πρόσωπα. Πού στηρίζεται λοιπόν η κλήση που ζητάτε; Επειδή έδωσε συνέντευξη ένας ιδιώτης είναι θέμα της Επιτροπής; Ο κ. Δημητριάδης έχει ήδη κληθεί και έχει απαντήσει στο σύνολο των ερωτημάτων ενώ μετά την απώλεια της θέσης του δεν έχει αναλάβει με οποιοδήποτε τρόπο δημόσια θέση. Η κλήση του Ισραηλινού πολίτη κ. Ντίλιαν έγινε αλλά δεν ήρθε να απαντήσει και η υπόθεση βρίσκεται στη Δικαιοσύνη και προχωρεί σε β’ βαθμό», αντέτεινε ο κ. Μπούρας και συμπλήρωσε: «Θα μπορούσα την απόφαση να την πάρω μόνος μου και να απορρίψω τα αιτήματα σας όμως εγώ συγκάλεσα την επιτροπή. Η διαδικασία είναι αυτή που ακολουθούμε πάντα και την βάζει ο πρόεδρος της Επιτροπής».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτήρισε «αστείες τις δικαιολογίες», και προσέθεσε ότι «είναι μια ακόμα αντισυνταγματική, αντικοινοβουλευτική και αντιδημοκρατική προσπάθεια της κυβέρνησης να μην κληθεί ο κ. Δημητριάδης, ένα πρόσωπο με θηριώδη ρόλο που κατηγορείται για κακουργηματικές πράξεις, για να αποκαλυφθεί το τεράστιο σκάνδαλο των υποκλοπών».

Ο εισηγητής της πλειοψηφίας, Μάκης Βορίδης, ανέφερε ότι το αίτημα της αντιπολίτευσης δεν μπορεί να γίνει δεκτό καθώς και τα δύο πρόσωπα, Ντίλιαν και Δημητριάδης, δεν διαθέτουν δημόσια ιδιότητα, που είναι προϋπόθεση σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής και το άρθρο 43Α. Όπως είπε, «ο κ. Δημητριάδης ήδη έχει πει ότι είχε να πει δύο φορές που κλήθηκε τόσο στην Επιτροπή Θεσμών όσο και στην Εξεταστική Επιτροπή ενώ από το 2022 που παραιτήθηκε δεν κατέχει κανένα δημόσιο αξίωμα».

«Το μόνο νέο στοιχείο, όπως επικαλείται η αντιπολίτευση, είναι η συνέντευξη που έδωσε στην οποία ανέλαβε ο κ. Δημητριάδης την πολιτική ευθύνη. Επίσης, ο κ. Ντίλιαν που είναι ιδιώτης και δεν κατείχε ποτέ δημόσιο αξίωμα είχε κληθεί στο παρελθόν στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διερεύνησης της υπόθεσης αλλά αρνήθηκε, δεν προσήλθε ενώ είχε τη δυνατότητα να καταθέσει στις προανακριτικές Αρχές. Ο ισχυρισμός ότι ήταν αντισυμβαλλόμενος δημοσίων υπηρεσιών έχει απορριφθεί δύο φορές από τη Δικαιοσύνη », ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βορίδης αποδίδοντας στην αντιπολίτευση καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος της.

«Τα όρια της κατάχρησης των δικαιωμάτων της αντιπολίτευσης πρέπει να ελεγχθούν. Είναι προφανείς οι επικοινωνιακοί λόγοι πίσω από το αίτημα. Η ΝΔ θα προστατεύσει την Επιτροπή Θεσμών από τον ευτελισμό και τα επικοινωνιακά παιχνίδια της», κατέληξε ο κ. Βορίδης.

Από την πλευρά του, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, υποστήριξε ότι «όλοι αυτοί οι χειρισμοί της πλειοψηφίας που ευτελίζουν το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής συμβαίνουν γιατί υπάρχει ένας πολιτικός αρχηγός εμμονικός με τις υποκλοπές, και είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης». «Τα λέω αυτά διότι δεν μπορώ να πιστέψω αυτά τα οποία είπε ο κ. Δριμυώτης ότι δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης φοβάται πως αν πάρει κάτω από 25% θα οδηγηθεί στο Ειδικό Δικαστήριο για τις υποκλοπές. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό, να έχει φτάσει μέχρι αυτού του σημείου η εμμονή του με το θέμα των υποκλοπών», ανέφερε ο κ Δουδωνής.

Παράλληλα, απέρριψε τις αιτιάσεις του κ. Βορίδη, αντιτείνοντας ότι «στη Δημοκρατία δεν γίνεται μη δημόσιο πρόσωπο να αναλαμβάνει πολιτική ευθύνη» ενώ αντικρούοντας τα επιχειρήματα του κ. Μπούρα κατέθεσε έγγραφο με την υπογραφή του που καλούσε σε κλήτευση στην Επιτροπή Θεσμών τον κ. Ντίλιαν, στις 28 Νοεμβρίου του 2022, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 41Α.

«Και ερωτώ: τι άλλαξε μέσα σε τρεισήμισι χρόνια και τυγχάνει εφαρμογής άλλο άρθρο και όχι το 41Α; Θα σας πω τι άλλαξε: ότι τώρα ο κ. Ντίλιαν θέλει να έρθει, ενώ τότε προφανώς είχατε συνεννοηθεί μαζί του για να μην έρθει. Αυτή είναι η πραγματικότητα, και είναι τεράστια ένδειξη και απόδειξη της ενοχής σας στο ζήτημα αυτό», ανέφερε ο κ. Δουδωνής ανακοινώνοντας την αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ.

Το έγγραφο που κατέθεσε στη Βουλή ο κ. Δουδωνής:

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός, καταγγέλλοντας «αντικοινοβουλευτική, αντιδημοκρατική και αντιθεσμική διαδικασία». «Λέτε ότι οι δύο κληθέντες που θα έπρεπε να είναι σήμερα εδώ και να τους έχουμε ακρόαση δεν είναι δημόσια πρόσωπα. Αυτό έχει οριοθετηθεί από αποφάσεις και της ελληνικής Δικαιοσύνης και των διεθνών δικαστηρίων. Πώς μπορεί να μη θεωρείται δημόσιο πρόσωπο ένα πρόσωπο που δήλωσε ότι ανέλαβε πολιτική ευθύνη του σκανδάλου για το καλό της παράταξης -ο κύριος Δημητριάδης- και ένα άλλο πρόσωπο ο κ. Ντίλιαν που, όπως διαβάσαμε στον Τύπο έχει σύμφωνο συνεργασίας με την ΕΥΠ για το Predator;», ανέφερε ο κ. Καλαματιάνος και κατέληξε: «Είναι δυνατόν ένα τέτοιο σκάνδαλο που χτυπά τον πυρήνα του κράτους δικαίου, που αφορά τις παράνομες υποκλοπές, που παρακολουθούνταν το μισό υπουργικό συμβούλιο, η ηγεσία του στρατεύματος, στελέχη της αντιπολίτευσης, η ηγεσία, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι κ.λπ., να μην ανάγεται στην δημόσια ζωή και να μην είναι δημόσια αυτά τα πρόσωπα που αφορούν αυτή την υπόθεση; Άμεσα, τώρα, να κληθούν σε ακρόαση τα δυο αυτά πρόσωπα που έχει ζητήσει η αντιπολίτευση. Αλλιώς απλώς συγκαλύπτετε για άλλη μια φορά το σκάνδαλο των υποκλοπών και για άλλη μια φορά παραβιάζεται ο κανονισμός της Βουλής».

«Η κυβερνητική πλειοψηφία προχώρησε σε μία ακόμη κατάφωρη παραβίαση του Κανονισμού της Βουλής, σε μία ακόμη κοινοβουλευτική εκτροπή για να συγκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Αρνήθηκαν την ακρόαση του κ. Ντίλιαν και του κ. Δημητριάδη από την αρμόδια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Είναι προφανές ότι δεν θέλουν φως, αλήθεια και δικαιοσύνη για το σκάνδαλο. Είναι προφανές ότι ομολογούν την ενοχή τους. Όσο και αν προσπαθούν, οι υπεύθυνοι αποκαλύπτονται και οι ευθύνες θα αποδοθούν όσο ψηλά και αν βρίσκονται τα εμπλεκόμενα πρόσωπα» τόνισε αργότερα ο κ. Καλαματιανός σε δηλώσεις του στο περιστύλιο της Βουλής.

Από την πλευρά του ΚΚΕ, τόσο ο Νίκος Καραθανασόπουλος όσο και ο Μανώλης Συντυχάκης έκαναν λόγο για διαδικασία παρεμπόδισης των εργασιών της Βουλής από την κυβερνητική πλειοψηφία, «πατώντας πάνω σε αυθαίρετες ερμηνείες και υπονομεύοντας τη δυνατότητα της αντιπολίτευσης που της δίνεται μετά από αίτημα των 2/5 των βουλευτών». «Οι ισχυρισμοί της πλειοψηφίας είναι έωλοι και για τον κ. Δημητριάδη και για τον κ. Ντίλιαν. Είναι μια απαράδεκτη διαδικασία που παραβιάζει τον κανονισμό της Βουλής. Άμεσα πρέπει να κληθούν στην Επιτροπή».

Για ευτελισμό των συνταγματικών και κοινοβουλευτικών διατάξεων μίλησαν τόσο ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός όσο και ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Βασίλης Βιλιάρδος.

«Μένω έκπληκτος γιατί, παρότι υπάρχει το αίτημα των ⅖ της Επιτροπής, για κλήση αυτών των δυο μαρτύρων, η κυβέρνηση επιχειρεί να συγκαλύψει την υπόθεση. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέμα, γιατί δεν κρυφακούγατε μόνο τις συνομιλίες του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενός πρώην πρωθυπουργού, ακόμα και το κτίριο της βουλής, αλλά και τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας καθώς και ανώτερους αξιωματικούς, οι οποίοι συνομιλούσαν με ομολόγους τους για κρίσιμα εθνικά θέματα. Αρχεία αυτών των συνομιλιών έχει ένας ξένος συνταγματάρχης. Η φύλαξη αυτών των αρχείων από τον Ισραηλινό πρώην αξιωματικό καθιστά ευάλωτη τη χώρα. Και πρέπει να το καταλάβει η κυβέρνηση, πως οι υποκλοπές υπονομεύουν την εθνική ανεξαρτησία» σημείωσε σχετικά ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ.

Ο κ. Βιλιάρδος τόνισε ότι «η παρακολούθηση πρώην πρωθυπουργών, υπουργών, αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων και βουλευτών δεν επιτρέπει κανενός είδους συγκάλυψη. Είναι μακράν το μεγαλύτερο σκάνδαλο της Μεταπολίτευσης, με ενδεχόμενο Ειδικό Δικαστήριο για πρωθυπουργό και δεν πρέπει να επιτραπεί κοινοβουλευτική εκτροπή γιατί είναι ζωτικής σημασίας η δημοκρατία στη χώρα».

ΠΑΣΟΚ για Δημητριάδη: «Απειλεί το ΠΑΣΟΚ;»

«Ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης σε ανάρτηση του με την οποία προσπαθεί να δικαιολογήσει την άρνηση του να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας παρά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, από τις δηλώσεις Ντίλιαν αλλά και από τη δική του συνέντευξη με την οποία ανέλαβε την πολιτική ευθύνη δείχνοντας άλλους ως ηθικούς αυτουργούς, προχωρά σε μια παράξενη αναφορά» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε σχόλιο του.

Και προσθέτει: «Δηλώνει πως η επιμονή του ΠΑΣΟΚ να ζητεί την πλήρη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών και της ενδεχόμενης δικής του εμπλοκής, συνδέεται με την εικόνα που παρουσιάζουν για το ΠΑΣΟΚ οι δημοσκοπήσεις».

«Τι εννοεί; Απειλεί το ΠΑΣΟΚ;», ρωτά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

ΕΛΑΣ: Υπέρτατη αξία τους η συγκάλυψη

«Η κυβερνητική πλειοψηφία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, απέρριψε το αίτημα να εξεταστούν ως μάρτυρες για το σκάνδαλο των υποκλοπών, μετά τα τελευταία στοιχεία που προέκυψαν, ο επιχειρηματίας της Intellexa Ταλ Ντίλιαν και ο γνωστός Γρηγόρης Δημητριάδης» αναφέρει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ).

Και προσθέτει: «Με το γελοίο και ανυπόστατο επιχείρημα, ότι αν και εμπλέκονται στο μεγαλύτερο δημόσιο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης, δεν είναι δημόσια πρόσωπα! Πρόκειται για άλλη μια επίδειξη αντιδημοκρατικής αλαζονείας από τον πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του.

Υπέρτατη αξία τους, υπεράνω των θεσμών, της διαφάνειας, και της δικαιοσύνης, αποδεικνύεται για άλλη μια φορά η συγκάλυψη. Διαβεβαιώνουμε τον κύριο Μητσοτάκη ότι ο λαός μας θα θέσει γρήγορα τέρμα σ’ αυτό τον ξεπεσμό».

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ