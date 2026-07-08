ΣΥΡΙΖΑ: Ο Τρύφων Αλεξιάδης θέτει θέμα αδιαφάνειας στην Κεντρική Επιτροπή και ζητεί στοιχεία μετά τις παραιτήσεις

Το από 2 Ιουλίου γραπτό του αίτημα για χορήγηση των στοιχείων των μελών της ΚΕ που θα μετέχουν στη συνεδρίαση του Σαββάτου, έδωσε στη δημοσιότητα ο Τρύφων Αλεξιάδης, επισημαίνοντας ότι το κόμμα ακόμα δεν έχει ανταποκριθεί στο αίτημά του.

Ο κ. Αλεξιάδης απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο και την αναπληρώτρια γραμματέα του κόμματος, Αναστασία Σαπουνά ζητεί τα στοιχεία των μελών της ΚΕ, καθώς το τελευταίο διάστημα αρκετά από αυτά έχουν αποχωρήσει από το κόμμα και, όπως αναφέρει δε θα πρέπει να υπάρχει η υποψία «πως για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν, “οργανωμένα”, μέλη που είχαν παραιτηθεί ή άλλοι που είναι σε άλλο κόμμα».

Η ανάρτηση του Τρύφωνα Αλεξιάδη

«Τα θέματα διαφάνειας, δημοκρατίας, ισότητας και συντροφικότητας ήταν και παραμένουν βασικές αρχές στη λειτουργία, και το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ καθορίζει αναλυτικά όρια και διαδικασίες.

Αναγκάζομαι να ενημερώσω δημόσια τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και του ΣΥΡΙΖΑ, για λόγους που θα αναλυθούν πιο κάτω.

Στις 2.7.26 έστειλα email, με το οποίο ζητούσα ως μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής συγκεκριμένα στοιχεία, λόγω “προβλημάτων” που διαπιστώθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Μέχρι και σήμερα απάντηση με email δεν έλαβα, παρά sms με υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν. Καλώ την ύστατη ώρα τον Πρόεδρο και την Αναπληρώτρια Γραμματέα να χορηγήσουν τα αυτονόητα στοιχεία.

Στην κρισιμότητα της περιόδου και στο δημοσκοπικό σημείο που έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουμε την πολυτέλεια για τρικυμίες σε ποτήρι, αλλά για ενότητα, δημοκρατία, διάλογο. Θα είναι βαρύτατη πολιτική ευθύνη (όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής) να υπάρχει η υποψία, πως για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν, “οργανωμένα”, μέλη που είχαν παραιτηθεί ή άλλοι που είναι σε άλλο κόμμα.

Είναι αυτονόητο ότι η δημόσια αυτή καταγγελία, γίνεται γιατί δεν έχω τα στοιχεία μελών της Κεντρικής Επιτροπής, γεγονός που βαρύνει όσους θεωρούν ατομική ιδιοκτησία τα κομματικά δεδομένα».