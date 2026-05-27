Νότια Κορέα: Πιθανότατα ιρανικός πύραυλος πίσω από την επίθεση σε νοτιοκορεατικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Η κατεστραμμένη πρύμνη φορτηγού πλοίου της νοτιοκορεατικής ναυτιλιακής HMM, μετά το πλήγμα που δέχθηκε από δύο άγνωστα αντικείμενα στις 4 Μαΐου ενώ βρισκόταν στα Στενά του Ορμούζ. Η φωτογραφία δόθηκε στη δημοσιότητα στις 10 Μαΐου 2026. Φωτογραφία: Υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας via Reuters/File Photo
Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε ότι η επίθεση που δέχθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα φορτηγό πλοίο της νοτιοκορεατικής ναυτιλιακής HMM στα Στενά του Ορμούζ πιθανότατα πραγματοποιήθηκε με ιρανικό αντιπλοϊκό πύραυλο, αναφέρει το Reuters.

Το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας παρουσίασε τα συμπεράσματα της κυβερνητικής έρευνας για την επίθεση της 4ης Μαΐου στο bulk carrier «Namu», από την οποία προκλήθηκε πυρκαγιά και ζημιές στο πίσω κάτω μέρος του πλοίου.

«Τα στοιχεία δείχνουν προς το Ιράν»

«Διάφορα στοιχεία δείχνουν προς το Ιράν», δήλωσε ο πρώτος υφυπουργός Εξωτερικών Παρκ Γιουν Τζου.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η Σεούλ δεν έχει καταλήξει οριστικά στο ποιος ευθύνεται για την επίθεση ούτε αν αυτή ήταν σκόπιμη.

Η έρευνα επικεντρώθηκε σε θραύσματα άγνωστων αντικειμένων που εντοπίστηκαν μέσα στο πλοίο μετά την επίθεση.

Σύμφωνα με την ανάλυση, το «Namu» δέχθηκε δύο πλήγματα. Η πρώτη πολεμική κεφαλή δεν εξερράγη, ενώ η δεύτερη πυροδοτήθηκε.

Το υπουργείο ανέφερε ότι εξαρτήματα που βρέθηκαν στα συντρίμμια παραπέμπουν σε ιρανική κατασκευή.

«Οι κινητήρες τους έμοιαζαν με turbojet κινητήρες που κατασκευάζονται στο Ιράν», δήλωσε ο Παρκ, προσθέτοντας ότι ένα εξάρτημα έφερε ενδείξεις που φαίνεται να χρησιμοποιούνται από ιρανική εταιρεία.

Παρόμοιοι με πυραύλους Noor και Qader

Σύμφωνα με τη Σεούλ, οι πολεμικές κεφαλές έμοιαζαν με εκείνες που χρησιμοποιούνται στους ιρανικούς αντιπλοϊκούς πυραύλους Noor ή Qader.

Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε ότι θα καλέσει τον ιρανό πρέσβη για να του παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνας και να διαμαρτυρηθεί επισήμως.

Παράλληλα, θα ζητήσει από την Τεχεράνη να λάβει μέτρα ώστε να αποτραπεί επανάληψη παρόμοιου περιστατικού.

Ο Παρκ απέφυγε να σχολιάσει γιατί θα μπορούσε να είχε στοχοποιηθεί νοτιοκορεατικό πλοίο, σημειώνοντας ότι η Σεούλ δεν μπορεί να γνωρίζει τα κίνητρα χωρίς πρόσβαση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του δράστη.

Ωστόσο, αξιωματούχος του νοτιοκορεατικού υπουργείου Άμυνας σχολίασε ότι, από στρατιωτική άποψη, η εκτόξευση δύο πυραύλων δείχνει πρόθεση πρόκλησης ζημιών.

Η Τεχεράνη αρνείται εμπλοκή

Λίγο μετά το περιστατικό, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι το Ιράν πυροβόλησε εναντίον του νοτιοκορεατικού πλοίου και είχε καλέσει τη Σεούλ να συμμετάσχει στις αμερικανικές προσπάθειες προστασίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη έχει αρνηθεί στο παρελθόν οποιαδήποτε ευθύνη για την επίθεση.

