Γαλλία: Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες σε αιματηρές επιθέσεις που συνδέονται με το εμπόριο ναρκωτικών

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία Αρχείου: Alex Martin/AFP
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς το βράδυ της Τρίτης στη Ναντ και τη Γκρενόμπλ της Γαλλίας, σε νέα περιστατικά βίας που αποδίδονται στο εμπόριο ναρκωτικών και στους πολέμους συμμοριών, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

Οι δράστες διέφυγαν και μέχρι στιγμής δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Εκτέλεση στη Ναντ

Στη Ναντ, περίπου στις 22:00, δύο άτομα με καλυμμένα πρόσωπα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα καταδίωξαν άνδρα λίγο άνω των 20 ετών, γεννημένο στη Γουιάνα, πριν ανοίξουν πυρ εναντίον του.

Το θύμα υπέκυψε ακαριαία στα τραύματά του, σύμφωνα με τον εισαγγελέα Αντουάν Λερουά.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα γεγονότα συνδέονται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών γύρω από το εμπόριο ναρκωτικών και τους πολέμους για εδάφη και κέρδη που αυτό προκαλεί», δήλωσε ο εισαγγελέας.

Η εισαγγελία άνοιξε έρευνα για ανθρωποκτονία από οργανωμένη συμμορία, ενώ έχει προγραμματιστεί νεκροψία.

Πρόκειται για την τρίτη δολοφονία που συνδέεται με το εμπόριο ναρκωτικών μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα στη Ναντ.

Η δήμαρχος της πόλης, Ζοάνα Ρολάν, δήλωσε:

«Το εμπόριο ναρκωτικών συνεχίζει να σκοτώνει. Η απάντηση του κράτους πρέπει να είναι αντάξια της σοβαρότητας της κατάστασης».

Πυροβολισμοί έξω από ποδοσφαιρικό σύλλογο στη Γκρενόμπλ

Σχεδόν την ίδια ώρα, στη συνοικία Μιστράλ της Γκρενόμπλ, ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον τεσσάρων ατόμων έξω από τα γραφεία ποδοσφαιρικού συλλόγου της περιοχής.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν, ενώ η κατάσταση του ενός θεωρείται κρίσιμη.

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Dauphiné Libéré, τα θύματα βρίσκονταν κοντά σε σημείο διακίνησης ναρκωτικών όταν σημειώθηκε η επίθεση.

Μετά τους πυροβολισμούς, ο δράστης ή οι δράστες διέφυγαν με αυτοκίνητο.

