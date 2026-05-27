Βελόπουλος για Τσίπρα: «Η χαρά του Μαξίμου και των ολιγαρχών»

Επίθεση στην κυβέρνηση και τον υπουργό Υγείας εξαπέλυσε ο Κυριάκος Βελόπουλος από το βήμα της Βουλής, ενώ έστρεψε τα πυρά του και κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την χθεσινή παρουσίαση του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού.

Στην παρέμβασή του κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας «Κύρωση της συμπληρωματικής Σύμβασης μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “ΑΧΕΠΑ” και του παραρτήματός της», ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τόνισε ότι «το νομοσχέδιο θα μπορούσε να έχει τίτλο: Πωλείται δωρεάν, επιπλωμένη, η δημόσια υγεία», ενώ άσκησε κριτική στον Άδωνι Γεωργιάδη λέγοντας πως «η νοοτροπία του είναι “όλα ιδιωτικά”».

Όπως υπογράμμισε, «η δημόσια υγεία είναι αναφαίρετο δικαίωμα του πολίτη, που πληρώνει εισφορές γι’ αυτό το σκοπό», ενώ τόνισε ότι το κόμμα του δεν είναι «εναντίον του ιδιωτικού τομέα, αλλά υπάρχουν μερικοί τομείς που πρέπει να παραμένουν δημόσιοι, όπως η υγεία ή το νερό», στρατηγικοί τομείς, που, όπως είπε, πρέπει να σταματήσει η κυβέρνηση να τους ξεπουλάει.

Για τον Τσίπρα: Δεν δικαιούται να ομιλεί για πατριωτισμό και πατρίδα

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο Κυριάκος Βελόπουλος σχολίασε: «Και πάμε στον άνθρωπο του κ. Μητσοτάκη. Τον κ. Τσίπρα. Η χαρά του Μαξίμου και των ολιγαρχών. Όλα τα ΜΜΕ τον υπερ-προβάλλουν. Τον θέλουν, τον χρειάζονται. Ο άνθρωπος που πρόδωσε τη Μακεδονία, δεν δικαιούται να ομιλεί για πατριωτισμό και πατρίδα. Για εμάς ισχύει η ρήση: “Απαξ προδότης, πάντα προδότης”».

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του για τον πρώην πρωθυπουργό, τόνισε πως «η αλήθεια είναι ότι το κόμμα του Τσίπρα πάει να φάει το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση, οι ολιγάρχες τον χρειάζονται τον Τσίπρα, έχει το KNOW HOW. Ο Τσίπρας θα σας εξαφανίσει κύριοι του ΠΑΣΟΚ και με τον Μητσοτάκη θα συγκυβερνήσει. Ο Τσίπρας των FUNDS. Ο Τσίπρας των παρόχων ενέργειας. Ο Τσίπρας του ψαλιδίσματος των συντάξεων. Ας ελπίσουμε ότι η εμφάνιση του Τσίπρα δεν προορίζεται για τις “Πρέσπες του Αιγαίου” μαζί με τον Μητσοτάκη».

«Στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό και ο Τσίπρας θα πάρει την απάντησή του στις κάλπες», συνέχισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Για τα ελληνοτουρκικά

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εξέφρασε την ανησυχία του ότι «το φετινό καλοκαίρι θα είναι θερμό», συμπληρώνοντας: «Μας αφορά η ένταση στο εσωτερικό της Τουρκίας. Όταν μια χώρα βιώνει εσωτερική πίεση και πολλαπλά αδιέξοδα, υπάρχει ο κίνδυνος η εξωτερική πολιτική να χρησιμοποιηθεί ως μέσο εσωτερικής συσπείρωσης. Εσείς ξεκινήσατε με τα “ήρεμα νερά” και το “σύμφωνο φιλίας” και τώρα έχετε φθάσει να λέτε ότι “τα νομοσχέδια δεν παράγουν τετελεσμένα”. Σωστά, τα νομοσχέδια δεν παράγουν τετελεσμένα. Τετελεσμένα παράγει η αφέλεια στα εθνικά θέματα. Η νομοθεσία της Τουρκία δεν αλλάζει τα σύνορα, όμως μπορεί να προκαλέσει νέα τετελεσμένα». Επανέλαβε σε αυτό το σημείο ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει τώρα σε ανακήρυξη ΑΟΖ και 12 ν.μ.

Για την οικονομία

Συνεχίζοντας την παρέμβασή του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης μίλησε για θέματα οικονομίας και αναφέρθηκε στο νέο φόρο στα ακίνητα μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος που φέρνει ο Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλώνοντας: «Φτιάξατε ένα κράτος- νταβατζή, που έχει μετατραπεί σε συνιδιοκτήτη στα ακίνητα. Υπάρχουν δέκα φόροι για τα ακίνητα και εσείς φέρνετε κι άλλον. Το ΤΤΑ έρχεται για να αντικαταστήσει το γνωστό τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (ΦΗΧ). Στην πράξη συγχωνεύετε τους φόρους για να τους αυξήσετε μαζικά».

Επίσης, ο κ. Βελόπουλος πρότεινε για την οικονομία:

«1. Απλοποίηση του φορολογικού συστήματος. Εμείς προτείνουμε έναν ενιαίο φορολογικό κώδικα και συγχώνευση όλων των διατάξεων σε ένα απλό κείμενο, όπως έκανε η Εσθονία με το E-TAX SYSTEM.

2. Ενιαίο φόρο (FLAT TAX) 12%-13% για όλους.

3. Εστιασμένο έλεγχο σε παραβατικές δραστηριότητες, μείωση των τυφλών ελέγχων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

4. Επαναπατρισμό κεφαλαίων (REPATRIATION) και φορολόγησή τους με 5%-8% FLAT αντί του κανονικού συντελεστή.

5. Φορολογική σταθερότητα: Θέσπιση συνταγματικής ρήτρας για 10ετή τουλάχιστον σταθερότητα κανόνων, με εξαιρέσεις μόνον σε εθνικές κρίσεις».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Κυριάκος Βελόπουλος απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες να εμπιστευτούν το κόμμα του στις επόμενες εθνικές εκλογές, υποστηρίζοντας: «Πριν κλείσω να πω γιατί καλούμε τους Έλληνες να μας ψηφίσουν. Γιατί εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Εμείς μπήκαμε στην πολιτική για να λύσουμε τα προβλήματα των πολιτών, όχι για να λύσουν οι πολίτες τα δικά μας προβλήματα. Το δίλημμα των επόμενων εκλογών θα είναι: Αποτυχημένοι ή επιτυχημένοι. Τεμπέληδες ή εργατικοί».