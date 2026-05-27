Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Συγγρού και Κηφισίας τις επόμενες ημέρες λόγω έργων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν τις επόμενες ημέρες στη Λεωφόρος Συγγρού και στη Λεωφόρο Κηφισίας, λόγω έργων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία:

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρος Συγγρού στις 2 και 3 Ιουνίου

Uα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα της λεωφόρου Συγγρού, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Φραντζή έως το ύψος της συμβολής της με την λεωφόρου Ποσειδώνος, ως εξής:

Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Ποσειδώνος: κατά τις ώρες 07.00΄ έως 17.00΄.

Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Φραντζή: κατά τις ώρες 10.00΄ έως 17.00΄.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρος Κηφισίας στις 30 και 31 Μαΐου

Kατά τις ώρες 07:00 έως 17:00 θα πραγματοποιείται προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα της λεωφόρου, από το ύψος της λεωφόρου Αλεξάνδρας έως το ύψος του Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στις περιοχές των δήμων Αθηναίων και Αμαρουσίου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.

Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να συμμορφώνονται με την υπάρχουσα οδική σήμανση.