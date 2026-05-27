ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας σε όλη την επικράτεια για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Τη λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας έχει προγραμματίσει η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ) ενόψει της αναμενόμενα ιδιαίτερα αυξημένης κίνησης οχημάτων, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, κατά το διάστημα από 29 Μαΐου έως και τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026.

Στόχος των μέτρων όπως τονίζεται από την ΕΛΑΣ είναι η ασφαλής μετακίνηση των πολιτών και η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Ο σχεδιασμός των μέτρων περιλαμβάνει:

  • εντατικά μέτρα τροχαίας στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, όπου παρατηρείται αυξημένη ροή διέλευσης εκδρομέων από και προς τα μεγάλα αστικά κέντρα,
  • αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένη τροχονομική αστυνόμευση σε χώρους με μαζική συγκέντρωση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί κ.λπ.), καθώς και σε σημεία του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων,
  • μέτρα και ειδικές δράσεις εντός των πόλεων καθώς και σε σημεία, όπου λόγω εορταστικών εκδηλώσεων παρατηρείται αυξημένη κίνηση χρηστών του οδικού δικτύου, με σκοπό την επικράτηση ασφαλούς κυκλοφοριακής τάξης και ευρυθμίας γενικότερ,
  • συγκρότηση συνεργείων ειδικών τροχονομικών ελέγχων, που θα εκτελούν καθήκοντα σε εναλλασσόμενα σημεία του οδικού δικτύου και θα επικεντρωθούν σε επικίνδυνες παραβάσεις και παραβάσεις που ευθύνονται βάσει στατιστικών στοιχείων για την πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων, όπως υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, μη χρήση προστατευτικού κράνους – ζώνης ασφαλείας, αντικανονικές προσπεράσεις και υπερβάσεις διπλής διαχωριστικής γραμμής κ.λπ.,
  • συνεργασία και συντονισμός με όλους τους συναρμόδιους Φορείς – Υπηρεσίες καθ’ όλο το 24ωρο, για την άμεση αντιμετώπιση και επίλυση των όποιων προβλημάτων ανακύψουν και
  • ενημέρωση των πολιτών μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών επικοινωνίας του Σώματος, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

Παράλληλα στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς και αυστηροί, ενώ τόσο το προσωπικό, όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων το τριήμερο

Επιπρόσθετα εκτός των παραπάνω μέτρων και για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων και τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας κατά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, εκτός των μέτρων διευκόλυνσης της κυκλοφορίας που θα ληφθούν σε τοπικό επίπεδο, θα ισχύσει και απαγόρευση κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Συγκεκριμένα για το ρεύμα εξόδου η απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών θα ισχύει την Παρασκευή (29/5) από τις 16:00 έως τις 22:00 και το Σάββατο (30/5) από τις 08:00 έως τις 13:00.

Για το ρεύμα εισόδου η απαγόρευση θα ισχύει τη Δευτέρα (1/6) από τις 16:00 έως τις 23:00.

