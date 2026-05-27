ΠΑΣΟΚ: Όταν τις “μεταρρυθμίσεις” της κυβέρνησης ΝΔ αποδομούν προσωπικότητες της παράταξης της, τα λόγια περιττεύουν

Enikos Newsroom

Πολιτική

ΠΑΣΟΚ
«Όταν τις “μεταρρυθμίσεις” και τον “εκσυγχρονιστικό οίστρο” της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αποδομούν προσωπικότητες της παράταξης της, τα λόγια περιττεύουν», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του αναφορικά με δηλώσεις του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου.

Ειδικότερα αναφέρει ότι «ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και επί χρόνια υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, ανέφερε σε εκδήλωση της ΚΕΔΕ ότι “δεν μπορεί να θεσπίζονται εκλογικά συστήματα τα οποία ρέπουν προς το να κατοχυρώσουν στην εκάστοτε κυβέρνηση την πλειοψηφία των δήμων ή την πλειοψηφία των περιφερειών” σχετικά με το νέο εκλογικό σύστημα, που εισηγείται το αρμόδιο υπουργείο Εσωτερικών».

Προσθέτει ότι λάβρος ήταν «και για τις “ειλικρινείς” προθέσεις του πρωθυπουργού στην επικείμενη αναθεώρηση του Συντάγματος».

Η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

Όταν τις «μεταρρυθμίσεις» και τον «εκσυγχρονιστικό οίστρο» της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αποδομούν προσωπικότητες της παράταξης της, τα λόγια περιττεύουν.

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και επί χρόνια υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, ανέφερε σε εκδήλωση της ΚΕΔΕ ότι «δεν μπορεί να θεσπίζονται εκλογικά συστήματα τα οποία ρέπουν προς να κατοχυρώσουν στην εκάστοτε κυβέρνηση την πλειοψηφία των Δήμων ή την πλειοψηφία των Περιφερειών» σχετικά με το νέο εκλογικό σύστημα, που εισηγείται το αρμόδιο υπουργείο Εσωτερικών.

Ενώ λάβρος ήταν και για τις «ειλικρινείς» προθέσεις του Πρωθυπουργού στην επικείμενη αναθεώρηση του Συντάγματος.

«Όταν ξεκινάς μια αναθεώρηση το 2019 για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας και καταλήγεις να εκλέγεται Πρόεδρος με μια συγκυριακή, ευκαιριακή και μονοκομματική πλειοψηφία, σήμερα, πώς να υπάρξει εμπιστοσύνη; Αν δώσει κανείς σήμερα 180 ψήφους, τι εμποδίζει την πλειοψηφία να κάνει το ίδιο πράγμα που έκανε την άλλη φορά;» αναρωτήθηκε ο κ. Παυλόπουλος καταρρίπτοντας όλο το κυβερνητικό αφήγημα.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μεταρρυθμιστικά ξέπνοη και υπεύθυνη για την αποδυνάμωση των θεσμών. Σπατάλησε τις ευκαιρίες για τη χώρα και το επιτελικό κράτος αποδείχθηκε -όπως ομολογούν άπαντες- ένα διευθυντήριο υπερσυγκέντρωσης εξουσιών.

Η πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική ανάγκη.

