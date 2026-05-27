Σέρρες: Εξιχνιάστηκε απάτη με λεία 200.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ
Θύμα απάτης έπεσε μία γυναίκα στις Σέρρες, με τους δράστες να καταφέρνουν να της αποσπάσουν το ποσό των 200.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα. Οι αρχές κατάφεραν να εξιχνιάσουν την υπόθεση, σχεδόν έναν χρόνο μετά, και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος μίας γυναίκας, τα στοιχεία της οποίας έχουν ταυτοποιηθεί.

Η απάτη έγινε τον Αύγουστο του 2025, όταν ένας συνεργός της κατηγορούμενης τηλεφώνησε στην ανυποψίαστη γυναίκα και προσποιήθηκε τον συνεργάτη του λογιστή της. Στη συνέχεια, ο δράστης την παρέπεμψε σε γυναίκα συνεργάτη του, η οποία με το πρόσχημα επενδύσεων σε οικονομικά προγράμματα, την έπεισε να παραδώσει χρήματα, χρυσές λίρες και κοσμήματα.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 200.000 ευρώ, 12 χρυσές λίρες και κοσμήματα, τα οποία παρέλαβε η κατηγορούμενη, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, που ανέλαβαν την έρευνα, κατάφεραν να εξιχνιάσουν την υπόθεση. Σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος της κατηγορούμενης και την υπέβαλαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται τόσο για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας των συνεργών της, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες πράξεις.

 

