Ινδία: Πέταξε μολότοφ στο σπίτι γυναίκας επειδή τον απέρριψε

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία στην πόλη Κοϊμπατόρε της Ινδίας για έναν άνδρα και τρεις συνεργούς του, μετά από επίθεση με βόμβες μολότοφ στο σπίτι νεαρής γυναίκας που φέρεται να τον απέρριψε και να διέκοψε κάθε επαφή μαζί του, αναφέρει το The New Indian Express.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα γνώρισε τον κατηγορούμενο, Κάρτικ ή Μαριγιάπαν, όταν σπούδαζε σε ιδιωτικό κολέγιο στην Κοϊμπατόρε. Ωστόσο, όταν έμαθε ότι εμπλεκόταν σε πολλές ποινικές υποθέσεις, αποφάσισε να απομακρυνθεί από εκείνον.

Οι Αρχές αναφέρουν ότι ο άνδρας συνέχισε να την παρενοχλεί τηλεφωνικά αλλά και δια ζώσης.

Απείλησαν τον πατέρα της και πέταξαν μολότοφ

Η κατάσταση κλιμακώθηκε το βράδυ της Κυριακής, όταν ο Κάρτικ και τρία ακόμη άτομα έφτασαν έξω από το σπίτι της γυναίκας με δύο μοτοσικλέτες.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δράστες έβρισαν τον πατέρα της, ο οποίος βρισκόταν έξω από το σπίτι, και εκτόξευσαν απειλές θανάτου πριν πετάξουν στο εσωτερικό αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ από μπουκάλια γεμάτα βενζίνη.

Ένα από τα μπουκάλια εξερράγη κοντά στην είσοδο του σπιτιού, προκαλώντας φωτιά σε παπουτσοθήκη και άλλα αντικείμενα, ενώ τυλίχθηκε στις φλόγες και ο μπροστινός τροχός ενός δικύκλου.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας φαίνεται να δείχνουν τους υπόπτους να αγοράζουν καύσιμα και στη συνέχεια να πετούν τις μολότοφ στο σπίτι.

Η αστυνομία έχει σχηματίσει δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ατόμων, ενώ ειδική ομάδα έχει αναλάβει τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο βασικός κατηγορούμενος φέρεται να έχει περισσότερες από 31 εκκρεμείς ποινικές υποθέσεις.