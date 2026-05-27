Ινδία: Πέταξε μολότοφ στο σπίτι γυναίκας επειδή τον απέρριψε

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

ΙΝΔΙΑ ΜΟΛΟΤΟΦ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία στην πόλη Κοϊμπατόρε της Ινδίας για έναν άνδρα και τρεις συνεργούς του, μετά από επίθεση με βόμβες μολότοφ στο σπίτι νεαρής γυναίκας που φέρεται να τον απέρριψε και να διέκοψε κάθε επαφή μαζί του, αναφέρει το The New Indian Express.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα γνώρισε τον κατηγορούμενο, Κάρτικ ή Μαριγιάπαν, όταν σπούδαζε σε ιδιωτικό κολέγιο στην Κοϊμπατόρε. Ωστόσο, όταν έμαθε ότι εμπλεκόταν σε πολλές ποινικές υποθέσεις, αποφάσισε να απομακρυνθεί από εκείνον.

Οι Αρχές αναφέρουν ότι ο άνδρας συνέχισε να την παρενοχλεί τηλεφωνικά αλλά και δια ζώσης.

Απείλησαν τον πατέρα της και πέταξαν μολότοφ

Η κατάσταση κλιμακώθηκε το βράδυ της Κυριακής, όταν ο Κάρτικ και τρία ακόμη άτομα έφτασαν έξω από το σπίτι της γυναίκας με δύο μοτοσικλέτες.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δράστες έβρισαν τον πατέρα της, ο οποίος βρισκόταν έξω από το σπίτι, και εκτόξευσαν απειλές θανάτου πριν πετάξουν στο εσωτερικό αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ από μπουκάλια γεμάτα βενζίνη.

Ένα από τα μπουκάλια εξερράγη κοντά στην είσοδο του σπιτιού, προκαλώντας φωτιά σε παπουτσοθήκη και άλλα αντικείμενα, ενώ τυλίχθηκε στις φλόγες και ο μπροστινός τροχός ενός δικύκλου.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας φαίνεται να δείχνουν τους υπόπτους να αγοράζουν καύσιμα και στη συνέχεια να πετούν τις μολότοφ στο σπίτι.

Η αστυνομία έχει σχηματίσει δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ατόμων, ενώ ειδική ομάδα έχει αναλάβει τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο βασικός κατηγορούμενος φέρεται να έχει περισσότερες από 31 εκκρεμείς ποινικές υποθέσεις.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρτηριακή πίεση: Αυτές οι δύο τροφές μειώνουν τον κίνδυνο υπέρτασης κατά 30% – Τι έδειξε μελέτη

Ευλογιά των πιθήκων: Πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα mpox στην Ελλάδα για το 2026

ΙΝΣΕΤΕ: Τη δυναμική του πορεία επιβεβαίωσε το 2025 ο ελληνικός τουρισμός – Τι δείχνουν τα στοιχεία για έσοδα και απασχόληση

ΔΥΠΑ: 117 εργαστήρια συμβουλευτικής τον Ιούνιο – Όλες οι λεπτομέρειες

Το νέο μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης της Google που μετατρέπει τα πάντα σε οτιδήποτε είναι εντυπωσιακό

Το «μόριο-πεταλούδα» εντοπίστηκε επιτέλους, ολοκληρώνοντας ένα κυνηγητό 20 ετών στον κβαντικό ζωολογικό κήπο
περισσότερα
13:45 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Ρωσία προς Αρμενία: Απειλεί να κόψει το φυσικό αέριο αν συνεχίσει την προσέγγιση με την ΕΕ

Η Ρωσία προειδοποίησε ότι μπορεί να αναστείλει μονομερώς ή ακόμη και να ακυρώσει τη συμφωνία α...
12:52 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Ερντογάν κατά Νετανιάχου: «Ο τύραννος θα πάρει το μάθημα που του αξίζει»

Τα πυρά του κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου έστρεψε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δηλώνοντας ότι «θα ...
12:27 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Συγκλονιστικό βίντεο: Καρχαρίας επιτίθεται στην κάμερα κινηματογραφιστή στην Καλιφόρνια

Στιγμές τρόμου έζησε κινηματογραφιστής που καταγράφει λευκούς καρχαρίες στα ανοιχτά της νότιας...
10:30 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Βίντεο: Άλογο της Βασιλικής Φρουράς αναστατώθηκε λόγω του ακραίου καύσωνα στο Λονδίνο – Πανικός μπροστά σε τουρίστες

Στιγμές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν έξω από το Horse Guards Parade στο κέντρο του Λονδίνου, όταν ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν