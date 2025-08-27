ΗΠΑ-Δανία: Διπλωματικό επεισόδιο μετά τις αποκαλύψεις για μυστικές επιχειρήσεις «επιρροής» στη Γροιλανδία – Αμερικανοί «πράκτορες» σπέρνουν διχόνοια στο νησί

Διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Κοπεγχάγης και Ουάσινγκτον διαδραματίζεται τις τελευταίες ώρες, έπειτα από δημοσιεύματα που συνδέουν Αμερικανούς με μυστικές επιχειρήσεις «επιρροής» στη Γροιλανδία, με στόχο την αποδυνάμωση της δανικής κυριαρχίας.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι κάλεσε τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Κοπεγχάγη, ύστερα από ρεπορτάζ του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα DR που αποκάλυψε πως Αμερικανοί επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν «επιχειρήσεις επιρροής» στη Γροιλανδία, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι θέλει να εντάξει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η έρευνα του DR αναφέρει ότι τουλάχιστον τρεις Αμερικανοί που διατηρούν «δεσμούς» με τον Τραμπ διεξάγουν ενεργές επιχειρήσεις στο νησί, προκαλώντας ανησυχία πως μπορεί να εργάζονται για να μετατοπίσουν την κοινή γνώμη και να ενισχύσουν την επιθυμία του Προέδρου των ΗΠΑ για προσάρτηση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ένας από αυτούς επισκέφθηκε τη Γροιλανδία για να συμμετάσχει σε συναντήσεις και να καταρτίσει κατάλογο πιθανών συμμάχων και αντιπάλων της πρόθεσης του Τραμπ να αποκτήσει τον έλεγχο της περιοχής.

Ένας άλλος φέρεται να έχει φτιάξει λίστα με υποστηρικτές του Τραμπ στη Γροιλανδία, με στόχο να τους στρατολογήσει αργότερα ώστε να συγκροτήσουν αποσχιστικό κίνημα.

Δύο εκ των τριών ήρθαν σε επαφή με πολιτικούς, επιχειρηματίες και πολίτες, γεγονός που έχει θορυβήσει τις αρχές, καθώς θεωρείται πιθανό να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση του σχεδίου προσάρτησης, όπως μετέδωσε ο DR.

Το DR, ωστόσο, δεν κατόρθωσε να εξακριβώσει αν οι άνδρες αυτοί ενεργούσαν κατόπιν εντολών.

Η Γροιλανδία, το πλούσιο σε φυσικούς πόρους νησί του Ατλαντικού, αποτελεί αυτόνομη περιοχή υπό δανική κυριαρχία. Τόσο η Κοπεγχάγη όσο και η κυβέρνηση της Γροιλανδίας έχουν ταχθεί κατηγορηματικά εναντίον της ιδέας προσάρτησης, παρά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο «για λόγους ασφαλείας».

«Γνωρίζουμε ότι ξένοι δρώντες εξακολουθούν να δείχνουν ενδιαφέρον για τη Γροιλανδία και τη θέση της στο Βασίλειο της Δανίας. Δεν είναι λοιπόν περίεργο αν βιώσουμε στο μέλλον απόπειρες εξωτερικής επιρροής για το μέλλον του Βασιλείου», δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.

Και πρόσθεσε: «Κάθε προσπάθεια παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις της Δανίας είναι απαράδεκτη».

«Η συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων της Δανίας και της Γροιλανδίας είναι στενή και βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, όπως ακριβώς υπάρχει στενή συνεργασία και διάλογος μεταξύ των αρμόδιων αρχών της Γροιλανδίας και της Δανίας», τόνισε.

Η υπόθεση έρχεται λίγους μήνες έπειτα από δημοσίευμα της Wall Street Journal τον Μάιο, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ είχαν εντείνει τις επιχειρήσεις κατασκοπείας στη Γροιλανδία, γεγονός που είχε οδηγήσει και τότε τον Ράσμουσεν να καλέσει τον Αμερικανό εκπρόσωπο.

Μέχρι στιγμής, ο Λευκός Οίκος δεν έχει αντιδράσει, ενώ το αμερικανικό προξενείο στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, το Νουούκ, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού.

Με πληροφορίες από: CNN, Reuters, USA Today