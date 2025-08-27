Το Ιράν επιβεβαίωσε την είσοδο επιθεωρητών της ΔΥΑΕ

Enikos Newsroom

διεθνή

ΙΡΑΝ ΣΗΜΑΙΑ

Επιθεωρητές της υπηρεσίας του ΟΗΕ για την επιτήρηση των πυρηνικών (IAEA, Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας — ΔΥΑΕ) εισήλθαν στο Ιράν με τη συγκατάθεση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με το κοινοβουλευτικό πρακτορείο ειδήσεων ICANA, μετά την ανακοίνωση του επικεφαλής της ΔΥΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι για επιστροφή στο Ιράν των επιθεωρητών της υπηρεσίας του.

“Δεν υπάρχει ακόμη οριστική συμφωνία για το νέο πλαίσιο συνεργασίας με την ΔΥΑΕ και συνομιλίες είναι σε εξέλιξη”, δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί, προσθέτοντας πως “η αλλαγή καυσίμου του πυρηνικού αντιδραστήρα της Μπουσέιρ πρέπει να γίνει υπό την επίβλεψη επιθεωρητών του διεθνούς οργανισμού”.

Το Ιράν ανέστειλε με νόμο τον Ιούλιο τη συνεργασία με την ΔΥΑΕ, μετά τα ισραηλινά, και στη συνέχεια τα αμερικανικά πλήγματα, τον Ιούνιο, εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεών του.

