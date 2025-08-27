Πήλιο: 68χρονος τραυματίστηκε από πτώση σε καλντερίμι – Με σκουπόξυλα, μαξιλάρια, μπλούζες και κορδόνια από παπούτσια στήθηκε επιχείρηση για τις πρώτες βοήθειες

Σκουπόξυλα, μαξιλάρια από καρέκλες ταβέρνας, μπλούζες, πλαστικές σακούλες, ακόμη και… κορδόνια από παπούτσια επιστρατεύτηκαν στο πλαίσιο επιχείρησης που στήθηκε υπό βροχή για την παροχή των πρώτων βοηθειών σε έναν 68χρονο άνδρα, που γλίστρησε σε καλντερίμι στο Πήλιο, έπεσε, έσπασε το πόδι του και αιμορραγούσε ακατάσχετα. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ του Σαββάτου στο Κεραμίδι.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Ταχυδρόμου», κλήθηκε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Βελεστίνου, προκειμένου να παραλάβει τον τραυματισμένο άνδρα αλλά δεν μπορούσε να προσεγγίσει στο σημείο, όπου είχε γίνει το ατύχημα και συγχωριανοί του τον μετέφεραν πάνω σε ναυαγοσωστική σανίδα ακινητοποίησης, μέχρι την πλατεία του χωριού. Υπό βροχή, έξι άνδρες ανέβασαν στα χέρια, από ανηφορικό καλντερίμι, τον άτυχο συγχωριανό τους, που είχε τραυματιστεί, προκειμένου από εκεί να τον παραλάβει το ασθενοφόρο και συνοδεία γιατρού να διακομιστεί αρχικά στο Κέντρο Υγείας Βελεστίνου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου χειρουργήθηκε και παραμένει νοσηλευόμενος.

Μία ώρα υπό βροχή διήρκησε η επιχείρηση που στήθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου, στο Κεραμίδι, μετά το πανηγύρι που έληξε πρόωρα, με τις ναυαγοσώστριες της περιοχής από την εταιρεία Lifeguard Volos, Μαρία Ραφαηλίδη και Ιωάννα Καρτσιώτη, γιατρό και νοσηλεύτρια που έτυχε να βρίσκονται στο σημείο και κατοίκους του χωριού να γίνονται μία «γροθιά» για να προσφέρουν βοήθεια στον 68χρονο τραυματία.

Μιλώντας στον «Ταχυδρόμο», η ναυαγοσώστρια Μαρία Ραφαηλίδη, περιέγραψε την επιχείρηση που στήθηκε στο Κεραμίδι, όταν λίγο μετά τις 11 το βράδυ, στην περιοχή ξέσπασε βροχή με αποτέλεσμα να «χαλάσει» το πανηγύρι και ο κόσμος να αρχίσει να φεύγει.

Ο 68χρονος γλίστρησε στο καλντερίμι, έπεσε και έσπασε το πόδι του, στο ύψος της κνήμης. Το δέρμα του ποδιού σκίστηκε και άρχισε να αιμορραγεί. Γιατρός και νοσηλεύτρια που βρίσκονταν τυχαία στο πανηγύρι έσπευσαν να του προσφέρουν πρώτες βοήθειες, ενώ ειδοποιήθηκαν και οι δύο ναυαγοσώστριες της περιοχής Μαρία Ραφαηλίδη και Ιωάννα Καρτσιώτη.

Αυτοσχέδιος νάρθηκας με σκουπόξυλο, μαξιλάρι και κορδόνια από παπούτσια

«Το πρώτο που έπρεπε να κάνουμε ήταν να σταματήσουμε την αιμορραγία. Ο τραυματισμένος άνδρας έχανε μεγάλη ποσότητα αίματος. Ζήτησα ένα πανί να βάλω πάνω στην πληγή. Μου έφεραν μία μπλούζα και έδεσα το τραύμα με πλαστική σακούλα», περιγράφει η Μαρία Ραφαηλίδη.

Στη συνέχεια για να σταματήσει την αιμορραγία, έκανε μία αυτοσχέδια περίδεση από το ύψος του μηρού του ποδιού του 68χρονου. «Ζήτησα ένα ξύλο. Μου έφεραν κοντάρι από σκούπα, ένα μαξιλάρι από καρέκλα της ταβέρνας και πήρα τα κορδόνια από τα παπούτσια που φορούσε ο τραυματίας και έκανα έναν αυτοσχέδιο νάρθηκα», λέει για τις πρώτες βοήθειες που παρείχε πάνω στο καλντερίμι και μάλιστα υπό βροχή.

Τον μετέφεραν στα χέρια υπό βροχή

Το ιατρείο του χωριού ήταν κλειστό και κάτοικοι κάλεσαν στο ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο και γιατρός από το Κέντρο Υγείας Βελεστίνου θα πήγαινε στο περιστατικό, όμως… το ασθενοφόρο δεν θα μπορούσε να κατέβει το καλντερίμι για να παραλάβει τον τραυματία.

Έτσι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στήθηκε νέα επιχείρηση. Κάτοικος του χωριού μετέφερε με το αυτοκίνητό του τη μία ναυαγοσώστρια μέχρι την παραλία του Κεραμιδίου, όπου είναι ο ναυαγοσωστικός πύργος, προκειμένου να πάρει από εκεί το φαρμακείο και σανίδα ακινητοποίησης.

Πάνω στη σανίδα τοποθετήθηκε ο τραυματίας, τον οποίο σήκωσαν στα χέρια έξι συγχωριανοί του. Ανηφόρισαν καλντερίμι υπό βροχή σε απόσταση 300 μέτρων μέχρι την πλατεία για να τον παραλάβει ασθενοφόρο.

Μέχρι και ομπρέλα θαλάσσης που είχε κάτοικος στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου, έφερε για να προστατεύσει από την βροχή τον τραυματία, ενώ άλλοι κάτοικοι είχαν ανοίξει μικρότερες ομπρέλες και κρατούσαν πάνω από τους έξι άνδρες που μετέφεραν στα χέρια τον 68χρονο.

Η επιχείρηση διήρκησε σχεδόν μία ώρα μέχρι ο τραυματίας να παραληφθεί και να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο.

Κλειστό και χωρίς γιατρό το ιατρείο του χωριού

Το ιατρείο του χωριού εκείνη την ώρα δεν λειτουργούσε. Δεν ήταν απλώς η περασμένη ώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, ο μοναδικός αγροτικός γιατρός που στελεχώνει το ιατρείο στο Κεραμίδι, μία τουριστική περιοχή, βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια, μετά από χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε και η θέση παραμένει κενή, τουλάχιστον την τελευταία εβδομάδα.

Δεν έχει ληφθεί προς το παρόν μέριμνα για την κάλυψη της θέσης στο ιατρείο, όπου μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες, αλλά μόνο μία φορά την εβδομάδα, γιατρός από το Κέντρο Υγείας Βελεστίνου, μέχρι τον Δεκέμβριο, οπότε και λήγει η σύμβαση του αγροτικού γιατρού και αναμένεται να αναλάβει άλλος στη θέση του.