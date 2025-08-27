Φωτιά στην Παλιοκαμάριζα Αττικής: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη πριν από λίγο για την φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (27/08) σε χαμηλή βλάστηση στην Παλιοκαμάριζα Αττικής.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Θορικού Λαυρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», τονίζεται στο μήνυμα του 112.

Σημειώνεται ότι στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποτελούμενες από 70 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, εθελοντές, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή και από υδροφόρες των ΟΤΑ.