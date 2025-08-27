Φωτιά στην Παλιοκαμάριζα Αττικής: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη πριν από λίγο για την φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (27/08) σε χαμηλή βλάστηση στην Παλιοκαμάριζα Αττικής.
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Θορικού Λαυρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», τονίζεται στο μήνυμα του 112.
— 112 Greece (@112Greece) August 27, 2025
Σημειώνεται ότι στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποτελούμενες από 70 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, εθελοντές, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή και από υδροφόρες των ΟΤΑ.