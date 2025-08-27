Eurobasket 2025 – Σπανούλης: «Μου αρέσουν οι παίκτες και το ρόστερ μας και είμαι αισιόδοξος»

Μία ημέρα πριν την πρεμιέρα της εθνικής, στο Ευρωμπάσκετ 2025, απέναντι στην Ιταλία (28/8, 21:30), στη Λεμεσό και το κλειστό γήπεδο «Σπύρος Κυπριανού», ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης και ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου παρέθεσαν συνέντευξη Τύπου.

«Μου αρέσουν οι παίκτες και το ρόστερ μας και είμαι αισιόδοξος» τόνισε ο Βασίλης Σπανούλης, ενώ για την πρώτη αντίπαλο, την Ιταλία, σχολίασε: «Η Ιταλία είναι πολύ καλή ομάδα, τη γνωρίζουμε και μας γνωρίζει. Παίξαμε πολύ πρόσφατα. Το πρώτο παιχνίδι είναι πάντα δύσκολο, αλλά έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα μου.

Σε ερώτηση δε για το αν θα αγωνιστεί ο σούπερ σταρ της εθνικής, Γιάννης Αντετοκούνμπο, κόντρα στη «σκουάντρα ατζούρα», ο Σπανούλης απάντησε: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παίξει όσο θέλω εγώ να παίξει. Το ίδιο και οι υπόλοιποι παίκτες. Είναι επίσημο παιχνίδι πλέον και δεν υπάρχουν περιορισμοί».

Από την πλευρά του, ο Κώστας Παπανικολάου τόνισε ανάμεσα σε άλλα: «Δεν θα με τιμούσε ως άνθρωπο, ως άνδρα και ως αθλητή να πατούσα πάνω σε δικαιολογίες. Είμαστε επαγγελματίες και πρέπει να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Θα ντρεπόμουν εγώ ως Κώστας να χρησιμοποιήσω σαν δικαιολογία ότι λόγω πίεσης δεν έχουμε καταφέρει 16 χρόνια να πάρουμε μετάλλιο».

Οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη και του Κώστα Παπανικολάου στη συνέντευξη Τύπου εν όψει της έναρξης του Ευρωμπάσκετ 2025

Βασίλης Σπανούλης

«Πιστεύω πως είχαμε μια καλή προετοιμασία. Μετά από τέσσερις εβδομάδες ξέρουμε τα ατού και τις αδυναμίες μας, τι ομάδα είμαστε και τι μπορούμε να γίνουμε. Έχω μεγάλη πίστη εν όψει του Ευρωμπάσκετ».

«Η Ιταλία είναι πολύ καλή ομάδα, τη γνωρίζουμε και μας γνωρίζει. Παίξαμε πολύ πρόσφατα. Το πρώτο παιχνίδι είναι πάντα δύσκολο, αλλά έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα μου. Μου αρέσουν οι παίκτες και το ρόστερ μας και είμαι αισιόδοξος».

«Το 2005 είχα μαλλιά… Ήταν απίστευτες στιγμές, που έβγαλαν εκατομμύρια ανθρώπους στους δρόμους. Έχουμε και τώρα την ευκαιρία να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πετύχουμε και να κάνουμε περήφανους τους Έλληνες. Πάμε όμως βήμα-βήμα και κοιτάζουμε μόνο το ματς με την Ιταλία».

«Κάθε φορά λέμε πως είναι το πιο δύσκολο Ευρωμπάσκετ. Κάθε διοργάνωση έχει τις δυσκολίες της. Και το Ολυμπιακό Τουρνουά είναι πολύ δύσκολο. Όλες οι ομάδες παίζουν με μεγαλύτερη πίεση και αθλητικότητα».

«Βλέπω πολλούς να λένε ότι το πρώτο παιχνίδι είναι τελικός. Δεν είναι τελικός, είναι σημαντικό ματς όπως και τα άλλα. Δεν πρέπει να βάζουμε περισσότερη πίεση. Όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά. Εμείς θέλουμε να πάμε αρχικά στους ‘16’, δεν κοιτάμε τις διασταυρώσεις. Ποιος μπορεί να σου πει με ποιον θα παίξεις».

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παίξει όσο θέλω εγώ να παίξει. Το ίδιο και οι υπόλοιποι παίκτες. Είναι επίσημο παιχνίδι πλέον και δεν υπάρχουν περιορισμοί».

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι πολύ ταπεινός για το στάτους που έχει. Είναι ένας παίκτης που θέλει να κερδίσει και θέλει να οδηγήσει την ομάδα στο επόμενο επίπεδο. Ακούει και είναι πιο ομιλητικός σε σχέση με το παρελθόν. Είμαι πολύ χαρούμενος που είναι εδώ μαζί μας, όπως και οι άλλοι παίκτες μου».

«Δεν θα αλλάξουμε πολλά σε σχέση με πέρσι. Πρέπει να βελτιώσουμε τη διάρκειά μας, τους αυτοματισμούς, κάποιες λεπτομέρειες στην άμυνα. Έχουμε παιδιά που μπορούν να τρέξουν, να παίξουν άμυνα, να δημιουργήσουν, έχουμε χημεία, έχουμε σταρ και εμπιστεύομαι τα παιδιά. Έχω πάρα πολύ καλή αυτοπεποίθηση για τους αγώνες».

«Τα παιδιά είναι έτοιμα, έχουν τεράστια εμπειρία. Ο Κώστας Παπανικολάου δεν έχασε σουτ στο Final 4 πριν 13 χρόνια. Τα παιδιά έχουν καρδιά, για να μην πω κάτι άλλο. Είναι έτοιμα για να βάλουν τα μεγάλα σουτ. Για να βάλεις τα σουτ πρέπει να είσαι ζεστός στην άμυνα, στα ριμπάουντ, τότε είσαι και πιο έτοιμος για τα μεγάλα σουτ».

«Η δουλειά μου είναι να βρίσκω τις λύσεις και όχι να μεγαλώνω ένα πρόβλημα που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σε κάποια παιχνίδια. Θα τις βρούμε τις λύσεις και θα είμαστε μια χαρά και στο κομμάτι του κατεβάσματος της μπάλας».

«Με τον Κώστα (Παπανικολάου) έχουμε σχέση ζωής, έχουμε ζήσει πολύ έντονα πράγματα. Έχουμε συζητήσει, έχουμε τσακωθεί γιατί είμαστε και οι δύο πολύ ανταγωνιστικοί… Είναι μια σχέση που θα κρατήσει για μια ζωή. Τώρα εγώ είμαι προπονητής κι αυτός παίκτης, για μένα είναι σημαντικό που ξέρω ποιος είναι και πώς θα τον διαχειριστώ. Είναι μια σχέση αλληλοσεβασμού».

«Δεν σκέφτομαι τις 14 Σεπτεμβρίου, μόνο το αυριανό παιχνίδι. Έτσι θέλω να σκέφτεται όλη η ομάδα. Δεν θέλω να κάνουμε μεγαλεπίβολα σχέδια, να είμαστε θετικοί θέλω, να έχουμε πίστη ο ένας στον άλλο και να κοιτάμε μόνο το παιχνίδι με την Ιταλία. Δεν κοιτάζουμε διασταυρώσεις, παρά μόνο το παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας και αυτό θέλω να κάνει όλη η ομάδα».

«Είναι πολύ διαφορετικό το μπάσκετ στην Ευρώπη από το ΝΒΑ. Και οι χώροι και ο τρόπος που αμύνονται οι ομάδες. Έχω συζητήσει πολύ με τον Γιάννη και πιστεύω πως έχουμε βρει τους τρόπους για να είναι όσο πιο αποδοτικός γίνεται».

«Έχουμε εμπειρία και θα πάμε να παίξουμε με την Ιταλία με 100% συγκέντρωση. Το να κάνει μια έκπληξη ένας προπονητής, είναι δική μου δουλειά να το διαβάσω και να το περάσω στους παίκτες. Ό,τι κι αν έχει κρύψει κάποιος, μας ξέρουν και τους ξέρουμε. Στο τέλος θα μετρήσουν άλλα πράγματα για την έκβαση του παιχνιδιού. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να δουλέψουμε σε υψηλή ένταση».

Κώστας Παπανικολάου

«Δουλέψαμε πολύ σκληρά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Πρέπει να το απολαύσουμε, να φέρουμε στο παρκέ το ταλέντο και την αποφασιστικότητά μας και να εκπροσωπήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τη χώρα μας».

«Ξέρω πως θα έχουμε τον κόσμο στο πλευρό μας. Θέλουμε να τους κάνουμε χαρούμενους και ελπίζουμε για το καλύτερο σε αυτά τα πέντε παιχνίδια στη Λεμεσό».

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Είναι φανταστικός, όχι ως παίκτης αλλά και ως άνθρωπος. Είναι προσιτός, είναι σπουδαίος ηγέτης, είναι πιο ομιλητικός ως ηγέτης σε σχέση με τα πρώτα του χρόνια στην ομάδα. Βοηθά τους πάντες, όχι μόνο τους νέους, όλους μας. Ξέρει πώς να προσεγγίσει τους πάντες, τι πρέπει να τους πει και αυτό βοηθά την ομάδα να λειτουργήσει καλύτερα».

«Το κίνητρο είναι μεγάλο εξ αρχής, από μόνο του. Είχα την ευτυχία να είμαι στην Ανδρών από το 2009. Το κίνητρο για μένα από τότε είναι μεγάλο για να φτάσουμε σε αυτό που θέλουμε. Αυτό βέβαια δεν φτάνει, πρέπει να κάνουμε δουλειά μέσα στο παρκέ. Από την Εθνική δεν σταματάς, αλλά σε σταματά. Είμαι υπέρ της ανανέωσης, αλλά θα προτιμούσα να μου πουν ‘Κωστάρα σε ευχαριστούμε πολύ’ και… από εδώ πάνε κι άλλοι. Την Εθνική ομάδα πρέπει να την υπηρετείς, είναι τιμή να την υπηρετείς, οπότε όταν σε καλεί πρέπει να είσαι εκεί».

«Δεν θα με τιμούσε ως άνθρωπο, ως άντρα και ως αθλητή να πατούσα πάνω σε δικαιολογίες. Είμαστε επαγγελματίες και πρέπει να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Θα ντρεπόμουν εγώ ως Κώστας να χρησιμοποιήσω σαν δικαιολογία ότι λόγω πίεσης δεν έχουμε καταφέρει 16 χρόνια να πάρουμε μετάλλιο».

«Γνωρίζοντας τον Βασίλη (Σπανούλη) ξέρω πόσο αποφασισμένος είναι σε ό,τι έχει να κάνει με το μπάσκετ. Πρέπει να σέβεσαι τα όρια, πλέον είναι προπονητής μου. Αν εγώ με τον κόουτς κάνω χαβαλέ, πώς θα δώσω στους συμπαίκτες μου το παράδειγμα για να δουλέψουμε σωστά και να μην κάνουμε πλάκα;».