Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Το μήνυμα για τον αρραβώνα της με τον Σάκη Κατσούλη – «Αξέχαστη μέρα, γεμάτη συναισθήματα»

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης διανύουν μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους. Ο γνωστός επιχειρηματίας στα μέσα του φετινού καλοκαιριού έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό δίπλα στην παραλία.

«Η οικογένειά μου είναι το παν. Το ίδιο ισχύει και για τη Μαριαλένα. Φυσικά και έχουμε σκεφτεί με τη Μαριαλένα να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας. Είναι κάτι που συζητάμε πολύ έντονα τώρα τελευταία γιατί σε όλη τη παρέα μας υπάρχουν παιδάκια», είχε αναφέρει ο επιχειρηματίας σε τηλεοπτικές του δηλώσεις.

Σε νέα της ανάρτηση η Μαριαλένα Ρουμελιώτη μοιράστηκε φωτογραφίες από τη νέα της έξοδο με τον Σάκη Κατσούλη.

«In a world full of chaos, we found our forever. Αξέχαστη μέρα.. γεμάτη συναισθήματα.. 1 μήνα «αρραβωνιάριδες» λοιπόν και συνεχίζουμε…Η τελευταία φωτό η αγαπημένη μου! Τα φιλιά μας. 26/7» έγραψε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, ένα μήνα μετά τον αρραβώνα της με τον Σάκη Κατσούλη.