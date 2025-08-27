Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Το μήνυμα για τον αρραβώνα της με τον Σάκη Κατσούλη – «Αξέχαστη μέρα, γεμάτη συναισθήματα»

Enikos Newsroom

lifestyle

Ρουμελιώτη

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης διανύουν μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους. Ο γνωστός επιχειρηματίας στα μέσα του φετινού καλοκαιριού έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό δίπλα στην παραλία.

«Η οικογένειά μου είναι το παν. Το ίδιο ισχύει και για τη Μαριαλένα. Φυσικά και έχουμε σκεφτεί με τη Μαριαλένα να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας. Είναι κάτι που συζητάμε πολύ έντονα τώρα τελευταία γιατί σε όλη τη παρέα μας υπάρχουν παιδάκια», είχε αναφέρει ο επιχειρηματίας σε τηλεοπτικές του δηλώσεις.

Σε νέα της ανάρτηση η Μαριαλένα Ρουμελιώτη μοιράστηκε φωτογραφίες από τη νέα της έξοδο με τον Σάκη Κατσούλη.

«In a world full of chaos, we found our forever. Αξέχαστη μέρα.. γεμάτη συναισθήματα.. 1 μήνα «αρραβωνιάριδες» λοιπόν και συνεχίζουμε…Η τελευταία φωτό η αγαπημένη μου! Τα φιλιά μας. 26/7» έγραψε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, ένα μήνα μετά τον αρραβώνα της με τον Σάκη Κατσούλη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το τρόφιμο που μειώνει κατά 20% τον κίνδυνο για καρκίνο του παχέος εντέρου

Έρευνα-σοκ: Ακόμη και τα ανακυκλωμένα πλαστικά μπορεί να επηρεάσουν το ορμονικό σύστημα και τον μεταβολισμό – Πώς να προστα...

Όσα αλλάζουν στις κληρονομιές – Τι ισχύει για χρέη και ζευγάρια που δεν έχουν παντρευτεί

Κεραμέως:«Το 13ωρο μπορεί να αμείβεται και +40% για κάθε ώρα» – Τι δήλωσε για το νέο νομοσχέδιο

Τεστ προσωπικότητας: Το σπίτι που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν δίνετε σημασία στις λεπτομέρειες

Τι σημαίνει η φράση «κατ’ επίφασιν» και από πού προέρχεται
περισσότερα
12:28 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Μάικλ Κορς: Οι διακοπές του διάσημου σχεδιαστή μόδας στην «αγαπημένη» του Ελλάδα

Ο παγκοσμίου φήμης σχεδιαστής μόδας, Μάικλ Κορς επέλεξε την Ελλάδα για τις φετινές του καλοκαι...
11:06 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Κόνι Μεταξά για Μάριο Καπότση: «Εγώ ήμουν αυτή που έφυγε, δεν ήθελα να κρατήσει αυτός ο γάμος»

Για το πολυσυζητημένο διαζύγιό της από τον Μάριο Καπότση ρωτήθηκε η Κόνι Μεταξά στη συνέντευξη...
04:00 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Αναστασία Παντούση: Μαγικές στιγμές κάτω από τις Γαλλικές Άλπεις

Μια μικρή απόδραση γεμάτη εικόνες φυσικής ομορφιάς και γαλήνης απολαμβάνει η Αναστασία Παντούσ...
01:45 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Ρένια Λουιζίδου για το «Σόι σου»: «Γίνεται κατάχρηση όταν υπάρχουν τρεις επαναλήψεις ημερησίως»

Η Ρένια Λουιζίδου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Τσάι με ΛεμόΝ1 στο YouTube. Η δημοφιλής ηθοποιός...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο