Γάζα: Οι IDF σφυροκοπούν τα προάστια της πόλης – Διπλωματική κινητικότητα στην Ουάσινγκτον

Enikos Newsroom

διεθνή

Ισραήλ στρατός ισραηλινός στρατός Γάζα
Πηγή: IDF

Συνεχίζουν με αμείωτο ρυθμό τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στα προάστια της πόλης της Γάζας οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ.

Γάζα: Η Χαμάς απορρίπτει ως «αβάσιμα» τα επιχειρήματα των IDF για την επιδρομή στο νοσοκομείο Νάσερ

Σύμφωνα με πηγές των νοσοκομείων της Γάζας, που επικαλείται το δίκτυο Al Jazeera, τουλάχιστον 21 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε πλήγματα του ισραηλινού στρατού από τα ξημερώματα σήμερα.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι οι δυνάμεις των IDF πλήττουν υποδομές της Χαμάς τόσο πάνω όσο και κάτω από το έδαφος και τις τελευταίες 24 ώρες κατέστρεψαν πολλά παρατηρητήρια που αποτελούσαν απειλή για τα ισραηλινά στρατεύματα.

Νετανιάχου: Με το προσωπείο ενός «Μεσσία» προτάσσει «νίκη» αντί για εκεχειρία στη Γάζα – Διαδηλώσεις στο Ισραήλ, αδιέξοδο στις ειρηνευτικές προτάσεις

Παράλληλα, οι Ισραηλινοί στρατιώτες ενεπλάκησαν σε μάχες στην συνοικία Τζαμπάλια και στα προάστια της πόλης της Γάζας. Επιπλέον συνεχίζονται οι επιχειρήσεις του στρατού στην Χαν Γιουνίς που έβαλαν στο στόχαστρο μαχητές και υποδομές της Χαμάς.

Σε επίθεση της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, σκοτώθηκε ο διοικητής του Γενικού Μηχανισμού Ασφαλείας της Χαμάς στη δυτική Γάζα, Μαχμούντ αλ Ασούντ. Οι IDF αναφέρουν ότι διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στον μηχανισμό ασφαλείας της Χαμάς τόσο κατά τη διάρκεια του τρέχοντος πολέμου όσο και τα προηγούμενα χρόνια.

Γάζα: Φωτορεπόρτερ παραιτήθηκε από το Reuters το οποίο κατηγορεί ότι «δικαιολογεί» τη δολοφονία δημοσιογράφων – «Αναπαράγει την προπαγάνδα του Ισραήλ»

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, καθοδηγούμενη από το πολεμικό ναυτικό, έπληξε και αποθήκη ναυτικών όπλων και μια εγκατάσταση επισκευής ναυτικού οπλισμού της Χαμάς στην Χαν Γιουνίς.

Διπλωματική κινητικότητα στην Ουάσινγκτον

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα προεδρεύσει σε «ευρεία σύσκεψη» που προγραμματίζεται να διεξαχθεί αργότερα σήμερα, Τετάρτη (27/8) για την επόμενη μέρα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τον ειδικό απεσταλμένο, Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Γούιτκοφ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο πόλεμος να λήξει πριν το τέλος του έτους. Όταν ρωτήθηκε σχετικά σε συνέντευξη στο Fox ο Γουίτκοφ ανέφερε ότι «πρέπει το Ισραήλ να κάνει κάτι διαφορετικό για να τερματίσει τον πόλεμο και να φέρει τους ομήρους πίσω στην πατρίδα. Πιστεύουμε ότι θα το λύσουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, σίγουρα πριν από το τέλος του έτους».

Σύμφωνα με εβραϊκά ΜΜΕ, υπάρχουν διεργασίες προκειμένου ο Ντόναλντ Τραμπ να επισκεφθεί το Ισραήλ τον Σεπτέμβριο και ενδεχομένως να επιθυμεί τότε να κάνει ανακοινώσεις για την επόμενη ημέρα στην Λωρίδα της Γάζας. Πηγές που επικαλούνται τα εβραϊκά ΜΜΕ, αποκάλυψαν τις προηγούμενες ημέρες ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν διαφωνεί με την στρατιωτική επιχείρηση στην πόλη της Γάζας αλλά έχει επιμείνει ότι δεν θα πρέπει να καθυστερήσει και να έχει μεγάλη χρονική διάρκεια.

Ταυτόχρονα σήμερα βρίσκεται στην Ουάσινγκτον και ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ ο οποίος αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο.

Η ενόχληση των διαπραγματευτών της Αιγύπτου

Το ισραηλινό δίκτυο Channel 12 μετέδωσε πληροφορίες ότι «εξαιρετικά υψηλόβαθμα στελέχη στην Αίγυπτο» μετέφεραν στους Ισραηλινούς ομολόγους τους «την απογοήτευση και τον θυμό τους» για το γεγονός ότι το Ισραήλ, έπειτα από 8 ημέρες δεν έχει απαντήσει στην πρόταση εκεχειρίας και απελευθέρωσης ομήρων, την οποία έχει αποδεχθεί η Χαμάς.

«Με σημαντική πίεση, καταφέραμε τη Χαμάς να συμφωνήσει στο 98% των αιτημάτων του Νετανιάχου, αλλά (σ.σ. το Ισραήλ) δεν μας έχει απαντήσει ακόμη με μια σωστή απάντηση και το μόνο που ακούμε είναι ότι ‘ο Νετανιάχου θέλει κάτι άλλο», ανέφερε το δίκτυο, που επικαλείται ανώνυμους ανώτερους Αιγύπτιους αξιωματούχους.

«Αυτή είναι μια παράξενη και απαράδεκτη συμπεριφορά. Υπάρχει η ευκαιρία να επιτευχθεί συμφωνία και να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση τουλάχιστον 10 ζωντανών ομήρων και το Ισραήλ απλώς γυρίζει την πλάτη», φέρονται να δήλωσαν οι Αιγύπτιοι αξιωματούχοι.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στο Ισραήλ, Γιαΐρ Λαπίντ επιβεβαίωσε ότι μεσολαβητές στο ανώτατο επίπεδο που ασχολούνται με την συμφωνία εκεχειρίας του τηλεφώνησαν για να τον ρωτήσουν εάν γνωρίζει για ποιο λόγο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν έχει ακόμη απαντήσει για την τελευταία πρόταση κατάπαυσης πυρός.

«Τις τελευταίες ημέρες μίλησα με διαμεσολαβητές στο υψηλότερο επίπεδο των διαπραγματεύσεων και μου είπαν “δεν καταλαβαίνουμε τι συνέβη, η Χαμάς αποδέχθηκε τους όρους που έθεσε ο Νετανιάχου”. Με πήραν τηλέφωνο για να με ρωτήσουν αν ξέρω γιατί δεν τους απαντάει», τόνισε ο Γιαΐρ Λαπίντ.

12:37 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

