Γάζα: Φωτορεπόρτερ παραιτήθηκε από το Reuters το οποίο κατηγορεί ότι «δικαιολογεί» τη δολοφονία δημοσιογράφων – «Αναπαράγει την προπαγάνδα του Ισραήλ»

Η παραίτηση της φωτορεπόρτερ Βάλερι Ζινκ, η οποία ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το Reuters, καταγγέλλοντας το ειδησεογραφικό πρακτορείο για «προδοσία» των δημοσιογράφων στη Λωρίδα της Γάζας, έχει προκαλέσει αίσθηση στους διεθνείς δημοσιογραφικούς κύκλους και έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Καναδή φωτορεπόρτερ, που συνεργαζόταν με το Reuters επί οκτώ χρόνια, υποστήριξε ότι η στάση του ειδησεογραφικού πρακτορείου ισοδυναμεί με «δικαιολόγηση και διευκόλυνση» της συστηματικής δολοφονίας 245 δημοσιογράφων στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Σε αυτό το σημείο έχει καταστεί αδύνατο για μένα να διατηρήσω οποιαδήποτε σχέση με το Reuters, δεδομένου του ρόλου του στη δικαιολόγηση και διευκόλυνση της συστηματικής δολοφονίας 245 δημοσιογράφων στη Γάζα», δήλωσε την μέσω ανάρτησής της στα social media.

Η Ζινκ ανέφερε ότι εργάστηκε στο Reuters για οκτώ χρόνια, με τις φωτογραφίες της να δημοσιεύονται σε μεγάλα ΜΜΕ όπως οι New York Times, το Al Jazeera και άλλα.

I can’t in good conscience continue to work for Reuters given their betrayal of journalists in Gaza and culpability in the assassination of 245 our colleagues. pic.twitter.com/WO6tjHqDIU — Valerie Zink (@valeriezink) August 26, 2025



Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στον τρόπο που το Reuters κάλυψε τη δολοφονία του Anas Al-Sharif και ενός συνεργείου του Al Jazeera στη Γάζα, στις 10 Αυγούστου, κατηγορώντας το ότι αναπαρήγαγε τον «εντελώς αβάσιμο ισχυρισμό» του Ισραήλ πως ο Al-Sharif ήταν μέλος της Χαμάς.

During the fragile truce in February 2025, kindergartens in Gaza tried to reopen despite the destruction around them. Anas Al Sharif and his little daughter Sham waited for the bus, both eager for life and knowledge, but that hope was soon shattered. Israel killed Anas and… pic.twitter.com/hHOd1GC0S3 — Quds News Network (@QudsNen) August 12, 2025



«Ήταν ένα από τα αμέτρητα ψέματα που μέσα όπως το Reuters επιμελώς επανέλαβαν και νομιμοποίησαν», είπε.

«Εκτιμώ τη δουλειά που πρόσφερα στο Reuters τα τελευταία οκτώ χρόνια, αλλά σε αυτό το σημείο δεν μπορώ να φανταστώ να φοράω αυτήν την ταυτότητα Τύπου με τίποτε άλλο εκτός από βαθιά ντροπή και θλίψη», υπογράμμισε.

Η φωτορεπόρτερ πρόσθεσε ότι η «διάθεση του πρακτορείου να αναπαράγει την προπαγάνδα του Ισραήλ» δεν προστάτευσε ούτε τους δικούς του δημοσιογράφους από τη «γενοκτονία» που διαπράττει η χώρα.

Αναφερόμενη στη δολοφονία 5 ακόμη δημοσιογράφων, ανάμεσά τους και του εικονολήπτη του Reuters Χούσαμ αλ Μάσρι, στην επίθεση του Ισραήλ τη Δευτέρα στο νοσοκομείο Νασέρ στη Γάζα, η Ζινκ περιέγραψε: «Ήταν αυτό που είναι γνωστό ως “διπλό χτύπημα”, όπου το Ισραήλ βομβαρδίζει έναν πολιτικό στόχο, όπως ένα σχολείο ή ένα νοσοκομείο – περιμένει να φτάσουν γιατροί, ομάδες διάσωσης και δημοσιογράφοι, και μετά χτυπά ξανά».



Η ίδια τόνισε ότι τα δυτικά μέσα ενημέρωσης έχουν άμεση ευθύνη για τη δημιουργία των συνθηκών που οδηγούν σε αυτά τα γεγονότα, επικαλούμενη τον Jeremy Scahill, ο οποίος είπε ότι μεγάλα μέσα -από τους New York Times μέχρι το Reuters- λειτούργησαν ως «γραμμή παραγωγής της ισραηλινής προπαγάνδας».

Όπως σημείωσε, τα δυτικά μέσα, «επαναλαμβάνοντας τις γενοκτονικές κατασκευές του Ισραήλ χωρίς να εξετάζουν αν έχουν καμία αξιοπιστία» και εγκαταλείποντας κάθε βασική δημοσιογραφική ευθύνη, συνέβαλαν στη δολοφονία περισσότερων δημοσιογράφων στη Γάζα μέσα σε δύο χρόνια απ’ ό,τι σε μεγάλα παγκόσμια μέτωπα πολέμου μαζί, ενώ παράλληλα συνέβαλαν και στα δεινά του παλαιστινιακού πληθυσμού.

Οι νέες απώλειες στον χώρο των ΜΜΕ στη Γάζα ανεβάζουν σε 246 τον αριθμό των Παλαιστίνιων δημοσιογράφων που έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις από τον Οκτώβριο του 2023, αναφέρει το Anadolu.

Συνολικά, περισσότεροι από 62.700 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ η Λωρίδα της Γάζας αντιμετωπίζει -επίσημα- λιμό λόγω της ισοπεδωτικής στρατιωτικής εκστρατείας του Ισραήλ.