Γάζα: Το χτύπημα στο νοσοκομείο Νασέρ είχε ως στόχο «μια κάμερα της Χαμάς» υποστηρίζουν οι IDF

Η επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους, ανάμεσά τους πέντε δημοσιογράφους, έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχος του ήταν μια «κάμερα παρακολούθησης» της Χαμάς για να παρακολουθεί τις δυνάμεις του και όχι το ίδιο το νοσοκομείο.

Όπως ανακοίνωσαν οι IDF, «σε αυτό το πλαίσιο, ενεργήσαμε για να καταστρέψουμε την κάμερα».

«Η έρευνα αποκάλυψε» ότι ο ισραηλινός στρατός «ενήργησε με σκοπό την απομάκρυνση της απειλής».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όπως αυτή αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, «ο Αρχηγός του Επιτελείου αποδέχθηκε τα αρχικά συμπεράσματα και τις ελλείψεις που παρουσιάστηκαν και διέταξε την ολοκλήρωση πλήρους έρευνας».

Η αρχική έρευνα για την επίθεση σε κάμερα παρακολούθησης στο νοσοκομείο Νάσερ, στη Χαν Γιούνις, παρουσιάστηκε σήμερα στον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, Εγιάλ Ζαμίρ, από τον Διοικητή της Νότιας Διοίκησης, στρατηγό Γιανίβ Άσορ.

Το Ισραήλ, όπως σχολιάζει το Al Jazeera, συνηθίζει να δικαιολογεί τις θανατηφόρες επιθέσεις του στη Λωρίδα της Γάζας υποστηρίζοντας ότι στοχεύει τον Χαμάς.

Η επίθεση στο νοσοκομείο τη Δευτέρα χαρακτηρίστηκε «διπλό χτύπημα», με ισραηλινές δυνάμεις να βομβαρδίζουν αρχικά το νοσοκομείο και να περιμένουν στη συνέχεια την άφιξη διασωστών και δημοσιογράφων για να βομβαρδίσουν ξανά.

Ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατηγορούν τον ισραηλινό στρατό για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα, με πρόσφατη έκθεση να αναφέρει ότι το 83% όλων των θυμάτων από την έναρξη του πολέμου αποτελούνταν από πολίτες.

Το Associated Press και το Reuters απέστειλαν επιστολή στις 25 Αυγούστου σε ισραηλινούς αξιωματούχους και στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με τις επιθέσεις στο νοσοκομείο Νάσερ.

Στην επιστολή ανέφεραν: «Γράφουμε για να απαιτήσουμε σαφή εξήγηση για τις αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις στις 25 Αυγούστου 2025, σκοτώνοντας αρκετούς δημοσιογράφους, μεταξύ των οποίων και όσους εργάζονταν για το Associated Press και το Reuters».

Συμπλήρωσαν ότι «είμαστε εξοργισμένοι που ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι ήταν ανάμεσα στα θύματα αυτής της επίθεσης σε νοσοκομείο, μια τοποθεσία προστατευόμενη από το διεθνές δίκαιο».

Στην επιστολή αναφέρεται επίσης: «Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν αναγνωρίσει ότι πραγματοποίησαν τις επιδρομές και δηλώνουν ότι διεξάρουν έρευνα. Σε δήλωση τους, οι IDF ανέφεραν ότι “δεν στοχεύουν δημοσιογράφους ως τέτοιους”. Δυστυχώς, έχουμε διαπιστώσει ότι η προθυμία και η ικανότητα των IDF να ερευνούν τις ίδιες τις ενέργειές τους σε παλαιότερα περιστατικά σπάνια οδηγεί σε σαφήνεια και δράση, θέτοντας σοβαρά ερωτήματα, συμπεριλαμβανομένου αν το Ισραήλ στοχεύει σκόπιμα ζωντανές μεταδόσεις για να καταστείλει την πληροφόρηση».

Τέλος, τα δύο ειδησεογραφικά πρακτορεία υπογράμμισαν: «Είμαστε διαθέσιμοι για περαιτέρω συζήτηση και επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας για πλήρη και διαφανή αναφορά όσων συνέβησαν».