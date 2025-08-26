Κομισιόν: «Απαράδεκτη» η επίθεση του Ισραήλ σε νοσοκομείο στη Γάζα – «Δεν πιστεύω ότι είχε στόχο δημοσιογράφους» λέει ο Μερτς

Κομισιόν: «Απαράδεκτη» η επίθεση του Ισραήλ σε νοσοκομείο στη Γάζα – «Δεν πιστεύω ότι είχε στόχο δημοσιογράφους» λέει ο Μερτς
Φωτογραφία: Reuters

Η επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, χθες Δευτέρα, κατά την οποία τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν περιλαμβανομένων πέντε δημοσιογράφων, είναι «εντελώς απαράδεκτη», δήλωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Οι άμαχοι και οι δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται με βάση το διεθνές δίκαιο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Άνουαρ αλ Ανούνι σε συνέντευξη Τύπου.

«Οι άμαχοι στη Γάζα υποφέρουν για υπερβολικά πολύ καιρό και υπερβολικά πολύ, και είναι καιρός να σπάσει ο κύκλος της βίας», είπε ακόμη ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Από την πλευρά του, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε πως δεν πιστεύει προς το παρόν ότι η ισραηλινή επίθεση σε νοσοκομείο στη Γάζα, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 20 άνθρωποι, έθετε στο στόχαστρο δημοσιογράφους.

«Όμως ο ισραηλινός στρατός και η ισραηλινή κυβέρνηση υποσχέθηκαν να διεξαγάγουν εμπεριστατωμένη έρευνα για αυτό το συμβάν», δήλωσε ο Μερτς σε συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο.

«Και θα ήθελα να περιμένω τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας προτού καταλήξω σε τελική κρίση», πρόσθεσε.

Το Ισραήλ έπληξε το νοσοκομείο Νάσερ στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας χθες, Δευτέρα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων πέντε δημοσιογράφους που εργάζονταν για το Reuters, το Associated Press το Al Jazeera και άλλα ΜΜΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

