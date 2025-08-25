Νέα αιματοχυσία στη Γάζα: Τουλάχιστον 15 νεκροί σε ισραηλινό πλήγμα στο νοσοκομείο Νάσερ – Ανάμεσά τους δημοσιογράφοι – Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης

Ισραηλινή επίθεση εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας προκάλεσε σήμερα τον θάνατο τουλάχιστον 15 ανθρώπων, ανάμεσά τους τέσσερις δημοσιογράφοι, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Ο εικονολήπτης Χούσαμ αλ Μάσρι, ένας από τους δημοσιογράφους που σκοτώθηκε στο πλήγμα αυτό, συνεργαζόταν με το Reuters, ενώ ο φωτορεπόρτερ Χάτεμ Χαλέντ, επίσης συνεργάτης του πρακτορείου αυτού, τραυματίστηκε, επεσήμαναν οι αξιωματούχοι.

One of the journalists killed in the strikes was cameraman Hussam al-Masri, according to the officials. He was a contractor for Reuters. Photographer Hatem Khaled, who was also a Reuters contractor, was wounded, the officials said. Keep up with the latest updates:… pic.twitter.com/uJOyAML6AK — Reuters (@Reuters) August 25, 2025



Μάρτυρες ανέφεραν ότι σημειώθηκε και δεύτερη επίθεση στο νοσοκομείο, αφού διασώστες, δημοσιογράφοι και άλλοι πολίτες είχαν σπεύσει στο σημείο.

Mariam Dagga, 33, freelanced for the AP since the Gaza war began, as well as other news outlets. — Jon Gambrell | جون (@jongambrellAP) August 25, 2025



Όπως δείχνουν τα πλάνα, η ζωντανή μετάδοση από το νοσοκομείο που λειτουργούσε ο Μάσρι διακόπηκε ξαφνικά τη στιγμή της πρώτης έκρηξης.

Live on air… Israel bombs civil defense teams as they try to retrieve the body of journalist Hossam Al-Masri, killed in an Israeli strike on Nasser Hospital.

Ongoing crimes before the eyes of the entire world. pic.twitter.com/HUoPZQyzyl — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) August 25, 2025



Από την πλευρά του το Al Jazeera μετέδωσε σήμερα ότι ένας από τους δημοσιογράφους του σκοτώθηκε στη Γάζα, τρεις εβδομάδες αφού πλήγμα του ισραηλινού στρατού σκότωσε τέσσερις δημοσιογράφους του τηλεοπτικού δικτύου και δύο ανεξάρτητους δημοσιογράφους.

Οι υγειονομικές αρχές της Γάζας ταυτοποίησαν τους τρεις άλλους δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν ως: Μαριάμ Αμπού Ντάκα (δημοσιογράφος που συνεργάζεται με αρκετά μέσα, μεταξύ των οποίων το The Independent Arabic και το Associated Press), Μοχαμάντ Σαλάμα (φωτορεπόρτερ του Al Jazeera) και Μοάζ Αμπού Τάχα (δημοσιογράφο του NBC).

Ο θάνατος του Σαλάμα «επιβεβαιώθηκε», δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος του Al Jazeera.

The first moments of the Israeli strike on Nasser Hospital in Khan Yunis, southern Gaza Strip. pic.twitter.com/eDj7GAWjmS — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) August 25, 2025

Μεταξύ των θυμάτων ήταν και ο πυροσβέστης Εμάντ Αμπντέλ Χακίμ αλ-Σαέρ, ενώ προσπαθούσε να διασώσει τραυματίες. Άλλοι 7 εργαζόμενοι της πολιτικής προστασίας τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων διάσωσης.

Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία Δημοσιογράφων Παλαιστίνης, περισσότεροι από 240 Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι έχουν χάσει τη ζωή τους από ισραηλινά πυρά στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο Mohamed ElMasry, καθηγητής μελετών μέσων ενημέρωσης στο Doha Institute for Graduate Studies, δήλωσε στην Al Jazeera ότι έχει μείνει «άφωνος» μπροστά στην τελευταία θανατηφόρα επίθεση κατά δημοσιογράφων στη Γάζα.

«Το Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο με τη δημοσιογραφία και τους δημοσιογράφους από την αρχή του πολέμου», είπε ο ElMasry. «Δεν το κρύβουν. Είναι απόλυτα ανοιχτοί σε αυτό».

Και προσθέτει: «Αλλά το ερώτημα που έχω είναι πού βρίσκονται οι διεθνείς δημοσιογράφοι; Πού είναι οι New York Times; Πού είναι το CNN; Πού είναι τα μεγάλα κύρια μέσα ενημέρωσης της Δύσης;»

«Γιατί όταν οι δημοσιογράφοι του Charlie Hebdo σκοτώθηκαν το 2015, αυτό προκάλεσε παγκόσμια οργή για μήνες. Ήταν ένα μεγάλο θέμα σε κάθε κύριο δυτικό μέσο ενημέρωσης. Και επαίνεσα τους δημοσιογράφους που έσπευσαν να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους. Αλλά τώρα, πού είναι η οργή;»

Με πληροφορίες από: Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ, Al Jazeera, Middle East Eye