O Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ήρθε σε αντιπαράθεση με Αμερικανίδα δημοσιογράφο του NBC News, στην οποία παραχώρησε συνέντευξη, αρνούμενος ότι η Μόσχα στοχεύει σκόπιμα πολιτικές εγκαταστάσεις, παρά το γεγονός ότι ρωσικός πύραυλος έπληξε εργοστάσιο στην Ουκρανία που ανήκει σε αμερικανική εταιρεία, κοντά στα ουγγρικά σύνορα.

Ο Λαβρόφ επανέλαβε τους στρατιωτικούς στόχους της Μόσχας: «την εξάλειψη απειλών ασφαλείας από την Ουκρανία, την προστασία των ρωσόφωνων πληθυσμών και τη διασφάλιση ότι το Κίεβο θα παραμείνει ουδέτερο, χωρίς πυρηνικά και εκτός ΝΑΤΟ».

Παράλληλα, κάλεσε την δημοσιογράφο να μην «πέσει στους θεατρινισμούς του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι», αλλά να αναφέρει τα γεγονότα ως «έντιμος δημοσιογράφος».

Αρνήθηκε ότι η εγκατάσταση που επλήγη από τη Μόσχα ήταν απλώς εργοστάσιο παραγωγής καφετιέρων, επιμένοντας ότι συνδέεται με τη στρατιωτική βιομηχανία της Ουκρανίας και κατηγόρησε τα δυτικά μέσα ενημέρωσης ότι αγνοούν τις ουκρανικές «τρομοκρατικές επιθέσεις», συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε πυρηνικούς σταθμούς και πολιτικές περιοχές στη ρωσική περιοχή Κουρσκ.

Όταν του ζητήθηκε να απαντήσει εάν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, αρνήθηκε να το παραδεχτεί, επικαλούμενος αντ’ αυτού τα δημοψηφίσματα στην Κριμαία και σε κατεχόμενες περιοχές ως εκφράσεις της «θέλησης του λαού».

A journalist pressed Lavrov to admit russia invaded Ukraine.

Journalist: Mr. Minister, do you admit russia invaded Ukraine?

Lavrov: Democracy allows people to vote. They expressed their opinion.

Journalist: Mr. Minister, did russia invade Ukraine?

Lavrov: russia launched… pic.twitter.com/8Gd67Csi25 — EMPR.media (@EuromaidanPR) August 25, 2025



Σε συνέντευξη στο NBC, ο Λαβρόφ δήλωσε για την επίθεση στο εργοστάσιο που ανήκει στην αμερικανική εταιρεία Flex στο Μουκάτσεβο, ότι «ποτέ δεν είχα ακούσει γι’ αυτό» και επιμένοντας ότι η Ρωσία «δεν στοχεύει πολιτικές εγκαταστάσεις».

«Η Ρωσία ποτέ, ποτέ δεν στοχεύει σκόπιμα σε οποιαδήποτε εγκατάσταση που δεν συνδέεται με τις στρατιωτικές δυνατότητες της Ουκρανίας», είπε απαντώντας σε ερώτηση της δημοσιογράφου.

Όταν η ίδια του υπενθύμισε ότι η τοποθεσία δεν ήταν στρατιωτική εγκατάσταση και ότι είχε μιλήσει με τους εργαζόμενους του εργοστασίου, εκείνος δεν υποχώρησε. Αντίθετα, συνέχισε να αρνείται την ευθύνη.

Ισχυρίστηκε ότι «μερικοί άνθρωποι είναι πραγματικά αφελείς» και κατηγόρησε έμμεσα τη δημοσιογράφο ότι λέει ψέματα, επαναλαμβάνοντας ότι οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών «έχουν πολύ καλές πληροφορίες» και επιμένοντας ότι η Ρωσία χτυπά μόνο «στρατιωτικές επιχειρήσεις ή βιομηχανικές επιχειρήσεις».

Επίσης, σύμφωνα με τον Λαβρόφ, «η Ουκρανία επιδιώκει να πραγματοποιεί τρομοκρατικές επιθέσεις».

Σημείωσε επίσης ότι τα σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τα οποία η Ρωσία δεν θα τολμούσε να χτυπήσει περιουσιακά στοιχεία με αμερικανικό κεφάλαιο, «δεν σημαίνουν τίποτα για το Κρεμλίνο».

Ο Λαβρόφ δήλωσε ξεκάθαρα ότι η παρουσία «Αμερικανικού, Ουγγρικού ή οποιουδήποτε άλλου κεφαλαίου σε μια επιχείρηση» δεν θα αποτρέψει τη Ρωσία.

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι τέτοιες επιθέσεις θα δικαιολογούνταν αργότερα με ισχυρισμούς ότι εκεί «παράγονται όπλα που μας σκοτώνουν».

Ωστόσο, όταν η δημοσιογράφος τον πίεσε άμεσα, ρωτώντας εάν μπορούσε να επιβεβαιώσει ότι η Ρωσία στόχευσε σκόπιμα το εργοστάσιο που ανήκει σε Αμερικανούς, ο Λαβρόφ κατηγόρησε τη δημοσιογράφο ότι «παραμορφώνει» τα λόγια του και επέμεινε ότι δεν είχε επιβεβαιώσει τίποτα.

Ισχυρίστηκε ότι «ποτέ δεν άκουσα για το περιστατικό» και ότι τα σχόλιά του για τα εργοστάσια ήταν μέρος μιας «ρητορικής ερώτησης».

«Δεν έχω ακούσει για το περιστατικό, και αν μπορείτε να μου στείλετε κάποια αναφορά για αυτό που αναφέρατε, θα το εξετάσω», είπε.