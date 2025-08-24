Λαβρόφ: Αυτοί είναι οι όροι για μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία – Κατηγορεί τη Δύση ότι προσπαθεί να «εμποδίσει» τις διαπραγματεύσεις

Enikos Newsroom

διεθνή

Λαβρόφ: Αυτοί είναι οι όροι για μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία – Κατηγορεί τη Δύση ότι προσπαθεί να «εμποδίσει» τις διαπραγματεύσεις

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, κατηγόρησε σήμερα τις δυτικές χώρες ότι επιδιώκουν να «εμποδίσουν» τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, την ώρα που οι διπλωματικές προσπάθειες για τη διευθέτηση της σύγκρουσης καρκινοβατούν.

«Το μόνο που κάνουν είναι να αναζητούν ένα πρόσχημα για να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις», είπε ο Λαβρόφ σε συνέντευξη που παραχώρησε στη δημόσια τηλεόραση η οποία μεταδόθηκε μέσω της εφαρμογής Telegram.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ επέκρινε επίσης τη θέση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος, όπως είπε, «επιμένει, θέτει όρους, απαιτεί -με κάθε τίμημα- άμεση συνάντηση» με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις απειλές «δυτικών χωρών να επιβάλουν κυρώσεις στη Ρωσία, αν δεν υπάρξουν διαπραγματεύσεις», ο Σεργκέι Λαβρόφ τις χαρακτήρισε «προσπάθεια καταστρατήγησης της διαδικασίας που ξεκίνησαν οι πρόεδροι Πούτιν και Τραμπ, η οποία απέφερε πολύ καλά αποτελέσματα».

«Ελπίζουμε ότι αυτές οι προσπάθειες θα αποτύχουν», πρόσθεσε.

Οι προσπάθειες διαμεσολάβησης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που θέλει να θέσει γρήγορα τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, κορυφώθηκαν με συνάντηση κορυφής με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα, στη συνέχεια, τρεις ημέρες αργότερα, με την υποδοχή στον Λευκό Οίκο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας.

Παρ’ όλα αυτά, οι θέσεις των δύο στρατοπέδων εξακολουθούν να μοιάζουν αγεφύρωτες.

Η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επίθεση στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 και ελέγχει αυτή την ώρα περίπου το 20% της γειτονικής χώρας, μεταξύ των οποίων την Κριμαία, την οποία είχε προσαρτήσει το 2014.

Ενώ η Μόσχα και το Κίεβο αλληλοκατηγορούνται ότι εμποδίζουν τη διοργάνωση ενδεχομένως μιας συνάντησης των ηγετών τους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε προχθές Παρασκευή ότι δίνει «δύο εβδομάδες» προθεσμία προτού λάβει αποφάσεις για τη γραμμή που θα ακολουθήσει σε σχέση με τη σύγκρουση.

Οι όροι για μια συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία

Ο Λαβρόφ, σε συνέντευξη που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, δήλωσε πως μια ομάδα χωρών περιλαμβανομένων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ουκρανίας.

Το Reuters μετέδωσε την περασμένη εβδομάδα πως ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απαιτεί η Ουκρανία να παραδώσει ολόκληρη την ανατολική περιφέρεια Ντονμπάς, να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες για ένταξη στο ΝΑΤΟ, να παραμείνει ουδέτερη και να κρατήσει δυτικά στρατεύματα εκτός της χώρας, όπως είπαν στο Reuters τρεις πηγές που είναι εξοικειωμένες με τον τρόπο σκέψης του Κρεμλίνου στο ανώτατο επίπεδο.

Ο Λαβρόφ είπε στο NBC News πως ο Πούτιν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συζήτησαν το θέμα μιας εγγύησης ασφαλείας και ότι ο Πούτιν είχε εγείρει το θέμα στις άκαρπες συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης το 2022.

Σε εκείνες τις συνομιλίες, η Ρωσία και η Ουκρανία συζήτησαν για μόνιμη ουδετερότητα της Ουκρανίας με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας από τα πέντε μόνιμα μέλη του ΣΑ του ΟΗΕ: τη Βρετανία, την Κίνα, τη Γαλλία, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και άλλες χώρες, σύμφωνα με αντίγραφο σχεδίου συμφωνίας που είδε το Reuters το 2022.

Ο Λαβρόφ είπε στο NBC ότι μία ομάδα χωρών που θα περιλαμβάνει μέλη του Σ.Α. θα μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ουκρανίας. Η ομάδα αυτή θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει τη Γερμανία και την Τουρκία και άλλες χώρες, είπε ο ΛΑβρόφ.

«Και οι εγγυήτριες [χώρες] θα παρείχαν εγγυήσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας, η οποία πρέπει να είναι ουδέτερη, η οποία δεν πρέπει να ανήκει σε οποιονδήποτε στρατιωτικό συνασπισμό και η οποία πρέπει να μην έχει πυρηνικά», είπε ο Λαβρόφ, σύμφωνα με απομαγνητοφωνημένο κείμενο της συνέντευξης που δόθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Λαβρόφ κατέστησε επίσης σαφές πως η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τη Ρωσία, ότι η Ρωσία θέλει την προστασία των Ρωσόφωνων στην Ουκρανία και πως θα πρέπει να γίνει μια εδαφική συζήτηση με την Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σεξ: Η πολύωρη χρήση των Social Media ξηραίνει τον κόλπο σας – Τι αναφέρει αποκαλυπτική μελέτη

Harvard: Τι κάνουν στα 50 όσοι είναι ευτυχισμένοι και υγιείς στα 80

Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις την Δευτέρα – Πού θα σημειωθούν βροχές

Σχολικά Είδη: Πιο ακριβά σε σχέση με πέρσι – Οικονομικές λύσεις αναζητούν οι γονείς

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την γυναίκα στην εικόνα σε 4 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 24 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
20:31 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Λαγκάρντ: Η οικονομία της Ευρώπης δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς μετανάστες

Η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα φαινόταν πολύ πιο αδύναμη μετά την πανδημία χωρίς τους ξέ...
20:08 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Κιργιστάν: Τραυματισμένη ορειβάτισσα είναι αποκλεισμένη σε υψόμετρο 7.000 μέτρων για 12 ημέρες – Ανατριχιαστικό βίντεο από προηγούμενη περιπέτειά της

Σβήνουν οι ελπίδες για την έμπειρη ορειβάτισσα, Ναταλία Ναγκοβίτσινα, η οποία παραμένει εγκλωβ...
17:50 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Ουκρανία: Επιστολή «στήριξης» του Τραμπ στον Ζελένσκι για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας – Ο Βανς ποντάρει στην «επιθετική διπλωματία» και δηλώνει «αισιόδοξος»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έστειλε επιστολή στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι με αφορμή την Ημ...
17:43 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Χαμενεΐ: «Το θέμα με τις ΗΠΑ είναι ανεπίλυτο – Θέλουν το Ιράν να είναι υπάκουο στην Αμερική»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν δήλωσε πως η τρέχουσα κατάσταση με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδέ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο