Λαβρόφ: Αυτοί είναι οι όροι για μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία – Κατηγορεί τη Δύση ότι προσπαθεί να «εμποδίσει» τις διαπραγματεύσεις

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, κατηγόρησε σήμερα τις δυτικές χώρες ότι επιδιώκουν να «εμποδίσουν» τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, την ώρα που οι διπλωματικές προσπάθειες για τη διευθέτηση της σύγκρουσης καρκινοβατούν.

«Το μόνο που κάνουν είναι να αναζητούν ένα πρόσχημα για να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις», είπε ο Λαβρόφ σε συνέντευξη που παραχώρησε στη δημόσια τηλεόραση η οποία μεταδόθηκε μέσω της εφαρμογής Telegram.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ επέκρινε επίσης τη θέση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος, όπως είπε, «επιμένει, θέτει όρους, απαιτεί -με κάθε τίμημα- άμεση συνάντηση» με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις απειλές «δυτικών χωρών να επιβάλουν κυρώσεις στη Ρωσία, αν δεν υπάρξουν διαπραγματεύσεις», ο Σεργκέι Λαβρόφ τις χαρακτήρισε «προσπάθεια καταστρατήγησης της διαδικασίας που ξεκίνησαν οι πρόεδροι Πούτιν και Τραμπ, η οποία απέφερε πολύ καλά αποτελέσματα».

«Ελπίζουμε ότι αυτές οι προσπάθειες θα αποτύχουν», πρόσθεσε.

Οι προσπάθειες διαμεσολάβησης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που θέλει να θέσει γρήγορα τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, κορυφώθηκαν με συνάντηση κορυφής με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα, στη συνέχεια, τρεις ημέρες αργότερα, με την υποδοχή στον Λευκό Οίκο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας.

Παρ’ όλα αυτά, οι θέσεις των δύο στρατοπέδων εξακολουθούν να μοιάζουν αγεφύρωτες.

Η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επίθεση στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 και ελέγχει αυτή την ώρα περίπου το 20% της γειτονικής χώρας, μεταξύ των οποίων την Κριμαία, την οποία είχε προσαρτήσει το 2014.

Ενώ η Μόσχα και το Κίεβο αλληλοκατηγορούνται ότι εμποδίζουν τη διοργάνωση ενδεχομένως μιας συνάντησης των ηγετών τους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε προχθές Παρασκευή ότι δίνει «δύο εβδομάδες» προθεσμία προτού λάβει αποφάσεις για τη γραμμή που θα ακολουθήσει σε σχέση με τη σύγκρουση.

Οι όροι για μια συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία

Ο Λαβρόφ, σε συνέντευξη που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, δήλωσε πως μια ομάδα χωρών περιλαμβανομένων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ουκρανίας.

Το Reuters μετέδωσε την περασμένη εβδομάδα πως ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απαιτεί η Ουκρανία να παραδώσει ολόκληρη την ανατολική περιφέρεια Ντονμπάς, να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες για ένταξη στο ΝΑΤΟ, να παραμείνει ουδέτερη και να κρατήσει δυτικά στρατεύματα εκτός της χώρας, όπως είπαν στο Reuters τρεις πηγές που είναι εξοικειωμένες με τον τρόπο σκέψης του Κρεμλίνου στο ανώτατο επίπεδο.

Ο Λαβρόφ είπε στο NBC News πως ο Πούτιν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συζήτησαν το θέμα μιας εγγύησης ασφαλείας και ότι ο Πούτιν είχε εγείρει το θέμα στις άκαρπες συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης το 2022.

Σε εκείνες τις συνομιλίες, η Ρωσία και η Ουκρανία συζήτησαν για μόνιμη ουδετερότητα της Ουκρανίας με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας από τα πέντε μόνιμα μέλη του ΣΑ του ΟΗΕ: τη Βρετανία, την Κίνα, τη Γαλλία, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και άλλες χώρες, σύμφωνα με αντίγραφο σχεδίου συμφωνίας που είδε το Reuters το 2022.

Ο Λαβρόφ είπε στο NBC ότι μία ομάδα χωρών που θα περιλαμβάνει μέλη του Σ.Α. θα μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ουκρανίας. Η ομάδα αυτή θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει τη Γερμανία και την Τουρκία και άλλες χώρες, είπε ο ΛΑβρόφ.

«Και οι εγγυήτριες [χώρες] θα παρείχαν εγγυήσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας, η οποία πρέπει να είναι ουδέτερη, η οποία δεν πρέπει να ανήκει σε οποιονδήποτε στρατιωτικό συνασπισμό και η οποία πρέπει να μην έχει πυρηνικά», είπε ο Λαβρόφ, σύμφωνα με απομαγνητοφωνημένο κείμενο της συνέντευξης που δόθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Λαβρόφ κατέστησε επίσης σαφές πως η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τη Ρωσία, ότι η Ρωσία θέλει την προστασία των Ρωσόφωνων στην Ουκρανία και πως θα πρέπει να γίνει μια εδαφική συζήτηση με την Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ